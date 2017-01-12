Мамедов: Нынешний «Спартак» создавал Аленичев

«Почему после 2001 года “Спартак” не становился чемпионом? Тренер ушёл. Сколько менялось поколений, сколько приходило новых специалистов, но “Спартак” чемпионом так и не становился. Всё сошло на нет после ухода Романцева.



Нынешнюю команду создавал Аленичев, сборы с ней летом проводил. Каррера сумел наладить взаимоотношения между футболистами. Конечно, спад ЦСКА и “Зенита” имеет место, не без этого. Станет ли “Спартак” чемпионом? Пять очков отрыва от “Зенита” ещё ничего не значат, но шансы есть. По крайней мере в зону Лиги чемпионов точно должны попасть», — приводит слова Мамедова из интервью журналу «Футбол» «Динамо Киев от Шурика».