«Краснодар» усилится защитником «Томи»

В нынешнем сезоне 26-летний футболист сыграл 11 матчей в чемпионате России. За свою карьеру он также успел поиграть за барнаульское «Динамо», «Волгарь» и «Анжи». Также защитник включался Фабио Капелло в расширенный состав национальной команды для участия в отборочном матче против сборной Черногории и на товарищескую игру против Казахстана, но на поле не выходил.