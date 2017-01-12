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12 января 2017, 19:14 | Футбол: Премьер-лига | Спортфакт

«Краснодар» усилится защитником «Томи»

Обновлено: 19:32
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Защитник Александр Жиров, который первую часть сезона провел в «Томи», продолжит карьеру в «Краснодаре».

В нынешнем сезоне 26-летний футболист сыграл 11 матчей в чемпионате России. За свою карьеру он также успел поиграть за барнаульское «Динамо», «Волгарь» и «Анжи». Также защитник включался Фабио Капелло в расширенный состав национальной команды для участия в отборочном матче против сборной Черногории и на товарищескую игру против Казахстана, но на поле не выходил.

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