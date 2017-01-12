Гаджибеков может перейти в «Локомотив»

Накануне Гаджибеков расторг контракт с «Анжи», 27-летний воспитанник дагестанского футбола не пошёл на пересмотрение условий контракта и уменьшение заработной платы и вышел на рынок в качестве свободного агента. По данным издания, «железнодорожники» начали переговоры с игроком.



Известно, что в это трансферное окно «Локомотив» могут покинуть двое защитников — Роман Шишкин и Арсений Логашов.