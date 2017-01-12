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12 января 2017, 19:11 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гаджибеков может перейти в «Локомотив»

Обновлено: 19:32
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Защитник Али Гаджибеков, защищавший цвета «Анжи» на протяжении 11 сезонов, может пополнить состав «Локомотива», сообщает интернет-издание «Лайф».

Накануне Гаджибеков расторг контракт с «Анжи», 27-летний воспитанник дагестанского футбола не пошёл на пересмотрение условий контракта и уменьшение заработной платы и вышел на рынок в качестве свободного агента. По данным издания, «железнодорожники» начали переговоры с игроком.

Известно, что в это трансферное окно «Локомотив» могут покинуть двое защитников — Роман Шишкин и Арсений Логашов.

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