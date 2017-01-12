Чанов: Покидать ЦСКА непросто, но я хочу быть в основной обойме

Тренер вратарей молодёжной команды ЦСКА Вячеслав Чанов принял решение покинуть «армейский» клуб. Теперь он будет работать с первой командой тульского «Арсенала». В интервью «Чемпионату» Чанов поделился мыслями по поводу смены своей работы.



— Решение далось непросто, — сразу признался Вячеслав. — Я всё-таки столько лет в ЦСКА, ещё с 1995 года. Но всегда хочется быть при деле. Чувствую в себе силы, а опыта мне не занимать.



— Переход в «Арсенал» — шаг вперёд?

— На данный момент — да. Если бы я был нужен в основной команде ЦСКА или необходима какая-то помощь Игорю Акинфееву, то это была бы совсем другая ситуация. А я в последнее время работал в школе и дубле, поэтому хотелось в основной состав. Я очень благодарен тулякам, что они дают мне шанс ещё раз ощутить себя в первом тренерском эшелоне.



— Как ваше решение восприняли в ЦСКА?

— Мы расстались настоящими друзьями, никаких обид. Спасибо большое «армейцам», что давали работу, но плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. К тому же в «Арсенале» теперь будет играть Владимир Габулов, с которым нас связывают давние отношения и совместная работа.



— Когда принимали решение, уже знали, что Габулов будет в команде?

— Да, это повлияло на моё решение. Своих не бросают, а это тоже мой ученик.



— Вы уже успели познакомиться с командой и другими вратарями «Арсенала»?

— Пока нет, ведь я принял решение буквально на днях. Я понимаю, кто улетел на сборы и с кем я буду работать, но знакомства и представления пока не было. Знакомиться будем по ходу дела.



— Как вообще возник вариант с «Арсеналом»?

— Мне позвонили представители клуба и спросили, интересен ли мне такой вариант. Потом я общался с генеральным директором клуба Дмитрием Балашовым и его замом Сергеем Лучаевым.



— Долго принимали решение?

— Дня три. Я всё тщательно обдумал. Взвесил все «за» и «против» и решил, что работа в главной команде перевешивает. Всегда хочется оставаться при деле и работать в РФПЛ. Столько лет я раньше работал на самом высоком уровне, поэтому очень захотелось вернуться в большой футбол.



— Прощание с ЦСКА уже было?

— Сегодня я ввёл в курс дела человека, который пришёл на моё место — тренера из ДЮСШ ЦСКА Дениса Капочкина. Руководство попросило меня передать дела и не сразу уходить из клуба, а провести ещё пару тренировок. Конечно, я не мог отказать «армейцам» и провёл несколько совместных инструктажей. Спасибо руководству «Арсенала», которое пошло мне навстречу и разрешило ещё пару дней поработать с ЦСКА, хотя я должен был сегодня улететь с командой на сборы.



— Когда полетите догонять «Арсенал»?

— Планирую сделать это до 15-го числа, но точно не позже. У меня ещё осталось несколько незакрытых моментов с ЦСКА. Скажем так — бумажной работы.



— Оглядываясь назад на свою карьеру в ЦСКА, чем гордитесь больше всего?

— Горжусь победами клуба и тем, что в эти моменты я был с командой и приложил к этим успехам руку. Хочу сказать слова благодарности всем людям, с которыми я работал в ЦСКА. Я им очень и очень благодарен. Они доверяли мне, а я работал и, видимо, оправдывал их доверие.



Все тренеры гордятся своими учениками, и я не исключение. Я очень рад, что за эти годы очень много моих воспитанников заиграли на высоком уровне. Если начать с 1995 года, то устанете пальцы загибать, начиная с Андрея Новосадова… Когда смотрю на них всех, то думаю, что у меня что-то получилось.

— Игорем Акинфеевым, наверное, особенно гордитесь?

— Понятно, что Игорь — это особая статья, никто из моих ребят этого не отрицает. Но есть и другие ребята, тот же Володя Габулов. Каждый мой воспитанник был сильным вратарём на уровне чемпионата России и имел свою неповторимую манеру игры. Почти каждый из них сумел поиграть в сборных России разных возрастов.