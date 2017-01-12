Колосков: Глупо ставить задачу омолодить РФПЛ, но повод для беспокойства есть
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением относительно статистики УЕФА, согласно которой российская
Премьер-Лига является самой возрастной лигой Европы на сегодняшний день.
Средний возраст российских футболистов превышает 27 лет.
«Нет повода для паники, но есть основания задаться вопросом: где молодёжь? Опыт — это хорошо, но
РФПЛ действительно не хватает талантливой молодёжи, и причина этому — некачественная работа всех подразделений, занимающихся подготовкой резервов: академии, специализированные школы, интернаты, училища олимпийского резерва. Других причин нет. Если бы они подготовили качественный резерв в достаточном количестве, смена поколений произошла бы быстрее.
Стоит ли у нас задача омолодить лигу? Нет, такую задачу и ставить глупо. Наша основная задача — подготовить достаточное количество перспективных молодых российских футболистов. Не случайно на последней конференции РФС мы озвучили, что главный вопрос на сегодня — это повышение качества работы по подготовке резерва. Модели, которые существуют в мировом футболе, уже применяются у нас на практике. Всё необходимое уже делается", — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Гаркушко.
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