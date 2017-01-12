Колосков: Глупо ставить задачу омолодить РФПЛ, но повод для беспокойства есть

Средний возраст российских футболистов превышает 27 лет.



«Нет повода для паники, но есть основания задаться вопросом: где молодёжь? Опыт — это хорошо, но всё-таки мы должны рассчитывать на то, что на смену уходящим мастерам, таким как Широков, Игнашевич, братья Березуцкие, придут молодые. И здесь есть повод для беспокойства. Молодые ребята начинают появляться, но очень медленно: в «Спартаке» двое играют, в ЦСКА двое молодых. Этого мало для того, чтобы рассчитывать на какие-то успехи в будущем. Да, если человек в 30 лет играет так же, как играл в 25, ну дай бог ему здоровья. Игнашевичу вон 36, и пока ещё ничего, нормально, играет. Такие футболисты нужны. Поверьте, если есть молодой игрок и он не попадает в стартовый состав, значит на то есть причины. Я не думаю, что какой-либо тренер умышленно не выпускает молодого талантливого футболиста в ущерб результатам команды. Вот заиграл Головин — сразу в основном составе, заиграл Чернов — сразу в основном составе, заиграл Кутепов — сразу в основном составе. Многое тут от игроков зависит, а не от тренеров.

РФПЛ действительно не хватает талантливой молодёжи, и причина этому — некачественная работа всех подразделений, занимающихся подготовкой резервов: академии, специализированные школы, интернаты, училища олимпийского резерва. Других причин нет. Если бы они подготовили качественный резерв в достаточном количестве, смена поколений произошла бы быстрее.



Стоит ли у нас задача омолодить лигу? Нет, такую задачу и ставить глупо. Наша основная задача — подготовить достаточное количество перспективных молодых российских футболистов. Не случайно на последней конференции РФС мы озвучили, что главный вопрос на сегодня — это повышение качества работы по подготовке резерва. Модели, которые существуют в мировом футболе, уже применяются у нас на практике. Всё необходимое уже делается", — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Гаркушко.