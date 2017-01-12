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12 января 2017, 18:18 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Ямбере может покинуть «Анжи» и продолжить карьеру на Кипре

Обновлено: 18:06
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Выступающий на правах аренды за «Анжи» защитник Седрик Ямбере намерен уйти из махачкалинского клуба и может продолжить карьеру на Кипре.

Правами на 26-летнего футболиста владеет «Бордо». По информации apoel.net, француз может перейти в АПОЭЛ на правах аренды сроком на четыре месяца.

«Анжи» арендовал Ямбере в июле на один год с правом выкупа. В составе махачкалинской команды защитник провёл 12 матчей в российской Премьер-Лиге.

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