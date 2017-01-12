Ямбере может покинуть «Анжи» и продолжить карьеру на Кипре

Правами на 26-летнего футболиста владеет «Бордо». По информации apoel.net, француз может перейти в АПОЭЛ на правах аренды сроком на четыре месяца.



«Анжи» арендовал Ямбере в июле на один год с правом выкупа. В составе махачкалинской команды защитник провёл 12 матчей в российской Премьер-Лиге.