Дмитрий Селюк: К примеру, я предложу игрокам «Челси» сыграть за «Томь»

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Сибирский клуб, как известно, расстается с футболистами, так как испытывает серьезные проблемы с финасированием.

— Вы предлагаете безвозмездную помощь игроками? — вопрос Дмитрию Селюку.

— Конечно.

— В чем тогда ваш интерес? Вы хотите раскрутить этих игроков в РФПЛ для дальнейшее продажи?

— У меня есть, где раскрутить игроков. Моих футболистов берут по всему миру. Могу отдать в один клуб, в другой, а могу — в «Томь». Разницы нет, а «Томи» — большое подспорье. У меня есть игроки, которые, образно говоря, на контракте в «Челси». К примеру, могу предложить им поиграть в «Томи» до конца сезона. У меня хватает футболистов, которые могут принести пользу. А будет это «Томь» или другой клуб — не играет роли.

— И все-таки, зачем вам это?

— На примере «Томи» и моих игроков можно показать вектор развития клубов с ограниченным бюджетом. Это то, что сегодня необходимо роосийскому футболу. Хочу показать, как надо работать. Просто многие чиновники понятия не имеют, что и как надо делать в российском футболе.

— Что за игроков вы можете предложить «Томи»?

— Пока не знаю, игроки на какие позиции им нужны. Скажут — тогда смогу рекомендовать определенных футболистов. И гарантировать, что все будет хорошо. Денег я не выигрываю, ничего не выигрываю. Ставлю свою репутацию.

— То есть все из любви к «Томи».

— Не из любви к «Томи» — из любви к футболу. Когда делаешь что-то подобное, инвестируешь в то, что в дальнейшем принесет прибыль. А я уверен, что футболисты, которые могут приехать в «Томь», помогут команде. Может, даже остаться в РФПЛ. И на них будет спрос на и в российском футболе, и за рубежом.

— Может, вы просто хотите сбыть залежалый товар?

Цитата — Я не занимаюсь залежалым товаром. Подобную схему опробовал в Молдавии. В команду, которая шла на последнем месте — это «Заря» (Бельцы) — я дал шесть футболистов. Так они выиграли Кубок страны!



Поверье мне, играли достойно. Это все игроки до 20 лет. Так что я свое дело хорошо знаю. Поэтому и Гвардиола на пресс-конференциях вспоминает меня.