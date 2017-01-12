Дмитрий Селюк: К примеру, я предложу игрокам «Челси» сыграть за «Томь»
Известный футбольный менеджер Дмитрий Селюк намерен помочь «Томи» игроками.
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Сибирский клуб, как известно, расстается с футболистами, так как испытывает серьезные проблемы с финасированием.
— Вы предлагаете безвозмездную помощь игроками? — вопрос Дмитрию Селюку.
— Конечно.
— В чем тогда ваш интерес? Вы хотите раскрутить этих игроков в РФПЛ для дальнейшее продажи?
— У меня есть, где раскрутить игроков. Моих футболистов берут по всему миру. Могу отдать в один клуб, в другой, а могу — в «Томь». Разницы нет, а «Томи» — большое подспорье. У меня есть игроки, которые, образно говоря, на контракте в «Челси». К примеру, могу предложить им поиграть в «Томи» до конца сезона. У меня хватает футболистов, которые могут принести пользу. А будет это «Томь» или другой клуб — не играет роли.
— И
— На примере «Томи» и моих игроков можно показать вектор развития клубов с ограниченным бюджетом. Это то, что сегодня необходимо роосийскому футболу. Хочу показать, как надо работать. Просто многие чиновники понятия не имеют, что и как надо делать в российском футболе.
— Что за игроков вы можете предложить «Томи»?
— Пока не знаю, игроки на какие позиции им нужны. Скажут — тогда смогу рекомендовать определенных футболистов. И гарантировать, что все будет хорошо. Денег я не выигрываю, ничего не выигрываю. Ставлю свою репутацию.
— То есть все из любви к «Томи».
— Не из любви к «Томи» — из любви к футболу. Когда делаешь
— Может, вы просто хотите сбыть залежалый товар?
Поверье мне, играли достойно. Это все игроки до 20 лет. Так что я свое дело хорошо знаю. Поэтому и Гвардиола на
— Вы упомянули о ваших игроках, у которых контракты с «Челси».
— Да. Если футболист не готов играть в футбол, я с таким не работаю. Мои ребята — профессионалы. Например, Конате, который пришел в «Урал», не поехал в отпуск, а тренировался месяц индивидуально, улучшал кондиции. Если
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