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12 января 2017, 18:06 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Дмитрий Селюк: К примеру, я предложу игрокам «Челси» сыграть за «Томь»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Известный футбольный менеджер Дмитрий Селюк намерен помочь «Томи» игроками.

Известный футбольный менеджер Дмитрий <span class=error>Селюк</span> намерен помочь Томи игроками. Увеличить
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Сибирский клуб, как известно, расстается с футболистами, так как испытывает серьезные проблемы с финасированием.

— Вы предлагаете безвозмездную помощь игроками? — вопрос Дмитрию Селюку.
— Конечно.

— В чем тогда ваш интерес? Вы хотите раскрутить этих игроков в РФПЛ для дальнейшее продажи?
— У меня есть, где раскрутить игроков. Моих футболистов берут по всему миру. Могу отдать в один клуб, в другой, а могу — в «Томь». Разницы нет, а «Томи» — большое подспорье. У меня есть игроки, которые, образно говоря, на контракте в «Челси». К примеру, могу предложить им поиграть в «Томи» до конца сезона. У меня хватает футболистов, которые могут принести пользу. А будет это «Томь» или другой клуб — не играет роли.

— И все-таки, зачем вам это?
— На примере «Томи» и моих игроков можно показать вектор развития клубов с ограниченным бюджетом. Это то, что сегодня необходимо роосийскому футболу. Хочу показать, как надо работать. Просто многие чиновники понятия не имеют, что и как надо делать в российском футболе.

— Что за игроков вы можете предложить «Томи»?
— Пока не знаю, игроки на какие позиции им нужны. Скажут — тогда смогу рекомендовать определенных футболистов. И гарантировать, что все будет хорошо. Денег я не выигрываю, ничего не выигрываю. Ставлю свою репутацию.

— То есть все из любви к «Томи».
— Не из любви к «Томи» — из любви к футболу. Когда делаешь что-то подобное, инвестируешь в то, что в дальнейшем принесет прибыль. А я уверен, что футболисты, которые могут приехать в «Томь», помогут команде. Может, даже остаться в РФПЛ. И на них будет спрос на и в российском футболе, и за рубежом.

— Может, вы просто хотите сбыть залежалый товар?


Поверье мне, играли достойно. Это все игроки до 20 лет. Так что я свое дело хорошо знаю. Поэтому и Гвардиола на пресс-конференциях вспоминает меня.

— Вы упомянули о ваших игроках, у которых контракты с «Челси». Кто-то из них действительно готов ехать в Томск?
— Да. Если футболист не готов играть в футбол, я с таким не работаю. Мои ребята — профессионалы. Например, Конате, который пришел в «Урал», не поехал в отпуск, а тренировался месяц индивидуально, улучшал кондиции. Если кто-то не хочет переходить в команду за игровой практикой, пусть работает с другим менеджером. Я же работаю с теми, кто хочет выступать в топ-чемпионатах и топ-клубах, а не теми, кто хочет зарабатывать деньги и гулять по ночам по ресторанам.

Томь
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