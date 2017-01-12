«Анжи» не получал конкретных предложений по трансферам Тигиева и Паршивлюка

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Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Тигиев может перейти в московский «Спартак», а Паршивлюк может бесплатно покинуть «Анжи».

«Конкретных предложений, официальных бумаг по ним к нам не поступало, но интерес есть. Ребята бодренькие, сейчас они однозначно в команде, но ведь может поступить предложение, от которого невозможно отказаться», — сказал Исаев.

В конце декабря «Анжи» объявил о смене владельца клуба: Сулейман Керимов передал права на клуб Осману Кадиеву. Тогда же в «Анжи» сменился главный тренер — вместо Павла Врбы пришел Александр Григорян — и произошел ряд изменений в административном штабе клуба.