«Краснодар» объявил о переходе футболиста Куасси в «Селтик»

Подробности контракта не разглашаются.

«Полузащитник Эбуэ Куасси переезжает в Шотландию — многократный чемпион этой страны “Селтик” из Глазго согласовал с “Краснодаром” трансфер 19-летнего ивуарийца. Коллектив “Краснодара” благодарит Куасси за работу и желает ему успешного продолжения карьеры в Шотландии», — говорится в сообщении.

Куасси выступал за «Краснодар» с лета 2014 года. В текущем сезоне ивуарийский футболист провел за краснодарский клуб девять матчей, не отметившись результативными действиями.