«Краснодар» объявил о переходе футболиста Куасси в «Селтик»
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Полузащитник российского футбольного клуба «Краснодар» Эбуэ Куасси перешел в шотландский «Селтик». Об этом сообщает
пресс-служба краснодарского клуба.
Подробности контракта не разглашаются.
«Полузащитник Эбуэ Куасси переезжает в Шотландию — многократный чемпион этой страны “Селтик” из Глазго согласовал с “Краснодаром” трансфер 19-летнего ивуарийца. Коллектив “Краснодара” благодарит Куасси за работу и желает ему успешного продолжения карьеры в Шотландии», — говорится в сообщении.
Куасси выступал за «Краснодар» с лета 2014 года. В текущем сезоне ивуарийский футболист провел за краснодарский клуб девять матчей, не отметившись результативными действиями.
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