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12 января 2017, 16:54 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Краснодар» объявил о переходе футболиста Куасси в «Селтик»

Обновлено: 17:19
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Полузащитник российского футбольного клуба «Краснодар» Эбуэ Куасси перешел в шотландский «Селтик». Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Подробности контракта не разглашаются.

«Полузащитник Эбуэ Куасси переезжает в Шотландию — многократный чемпион этой страны “Селтик” из Глазго согласовал с “Краснодаром” трансфер 19-летнего ивуарийца. Коллектив “Краснодара” благодарит Куасси за работу и желает ему успешного продолжения карьеры в Шотландии», — говорится в сообщении.

Куасси выступал за «Краснодар» с лета 2014 года. В текущем сезоне ивуарийский футболист провел за краснодарский клуб девять матчей, не отметившись результативными действиями.

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