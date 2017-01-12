РФПЛ — самая возрастная лига Европы

Ах, лимит, наш лимит. Говорят, он якобы создан для того, чтобы в России появлялись молодые игроки. В большом количестве и в основе своих клубов. На деле же нет ни одного чемпионата, где играли бы более возрастные футболисты, чем в РФПЛ. Средний возраст игроков нашего чемпионата — 27,1 года. Такой же показатель у Суперлиги Турции, в остальных первенствах цифры меньше. Во всём в мире есть только три чемпионата, где средний возраст выше, — это Катар (27,2), Филиппины (27,3) и Таиланд (27,5). Такой же показатель, как и в России, отмечен в чемпионате Мексики. Самая же молодая лига в Европе — голландская. Правда, речь о втором дивизионе, где средний возраст игроков составляет 23,1 года.

В РФПЛ находят работу опытные тренеры, которых не часто увольняют

В ещё одной возрастной номинации наш чемпионат — среди лидеров. И тут тяжело определить, радостна или печальна эта информация. Конечно, здорово, что в РФПЛ работают опытные специалисты, но, с другой стороны, молодые тренеры в нашем чемпионате почти не появляются. И это как раз момент негативный.



50,8 — средний возраст наставника команды РФПЛ. Самые умудрённые тренеры в Чехии — 52,2 года. В АПЛ тоже не горят желанием выращивать тренеров — 52. А вот в Германии, наоборот, всегда готовы дать шанс талантливым специалистам. Там средний возраст всего-то 46,7. А в Северной Ирландии и вовсе 40,6. Это лучший (худший?) показатель в Европе.



Стоит отметить, что в России терпеливо относятся к работе тренеров. Наш чемпионат не входит в топ-15 по частоте увольнения наставников. Чаще всего работы лишаются тренеры в Бразилии, Румынии, Турции и Алжире. В сезоне-2014/15 в РФПЛ отправили в отставку 56 процентов тренеров. А в Турции и Румынии, скажем, 94.





РФПЛ — седьмая в мире по стоимости футболистов

Важный момент — здесь речь об игроках, которые выступали в нашем чемпионате в 2016 году. Так вот, их общая стоимость — € 895 млн. То есть, скажем, Халк и Витсель в этом рейтинге учтены. ФНЛ по этому же показателю занимает 48-е место в рейтинге. Лидер в данной номинации очевидный — АПЛ. Никто не может платить так много, как английские клубы. € 4,4 млрд — столько стоят все игроки самого популярного чемпионата мира. Кроме того, в пятёрку входят испанская Примера (€ 3,25 млрд), итальянская Серия А (€ 2,575 млрд), немецкая Бундеслига (€ 2,38 млрд) и французская Лига 1 (€ 1,56 млрд).





РФПЛ — щедрая на зарплаты лига

Не секрет, что зарплаты в нашем футболе прекрасные. Для игроков. А вот для развития клубов — едва ли. Так или иначе команды РФПЛ имеют возможность заманивать и россиян, и иностранцев хорошими деньгами. Математически это выглядит так: в среднем за сезон наши клубы тратят € 35,2 млн на зарплаты футболистам. А общая сумма, которая уходит на зарплаты за год, составляет в России € 563 млн. Это шестой показатель в Европе. Самые богатые здесь снова британцы. В среднем за год на зарплаты они тратят € 134,5 млн, в сумме — € 2,69 млрд. На втором месте с большим отставанием следует немецкая Бундеслига (€ 69,5 млн в среднем, € 1,251 млрд в целом), на третьем — итальянская Серия А (€ 65,5 млн, € 1,309 млрд). Наконец, клубы РФПЛ расходуют на зарплаты футболистам 76% от общего дохода. В АПЛ эта цифра составляет 61%, в Бундеслиге — 52%, в Серии А — 69%.

На РФПЛ ходит народ

Наш чемпионат модно критиковать. Чего греха таить, порой это оправданно. Однако есть и позитивные моменты — несмотря на все проблемы, популярность РФПЛ растёт. Так, посещаемость первенства по сравнению с прошлым сезоном увеличилась на 8 процентов. В сезоне-2014/15 матчи РФПЛ посетили 2 473 410 человек. А в прошлом — 2 660 400. Это на 186 990 человек больше. Самый мощный прорыв совершили болельщики в Азербайджане — 465 тысяч человек вместо 234. 99 процентов — вот он, истинный прогресс.