Вратарь Беленов и форвард Боли не присутствуют на сборе ФК «Анжи» в Турции

Ранее заместитель генерального директора «Анжи» Эльдар Исаев заявил агентству «Р-Спорт», что Беленов и Боли имеют шанс продолжить карьеру в команде, если пойдут на ограничение финансовых условий контракта.

«Анжи» в среду провел первую тренировку в рамках сбора в турецком Белеке. В распоряжении тренерского штаба находятся следующие игроки:

вратари — Давид Юрченко, Мехти Дженетов, Юрий Шафинский;.

защитники — Магомед Мусалов, Георгий Тигиев, Дарко Лазич, Сергей Паршивлюк;.

полузащитники — Святослав Георгиевский, Шамиль Гасанов, Сергей Каретник, Иван Маевский, Батраз Хадарцев, Дмитрий Щербак, Анвар Газимагомедов;.

В списке игроков на просмотре значатся вратарь Юрий Шлеев и полевые игроки Адлан Кацаев, Денис Дедечко, Алексей Антонов, Камиль Агаларов, Шамиль Асильдаров, Шариф Мухаммад, Шамиль Мирзаев, Тагир Мусалов, Гванзав Магомедов, Бутта Магомедов, Магомед Сулейманов, Руслан Шаувхалов, Андрей Бежонов, Шамиль Муртузалиев, Федор Шереметов. В ближайшие дни к клубу присоединится защитник Александр Жиров, выступавший за «Анжи» в прошлом сезоне.

«Мы открыты для желающих доказать свою состоятельность и попасть в “Анжи”. Пожалуйста, те, кто желает продемонстрировать свои качества, могут прибыть на сбор команды. Но только за свой счет. Если клуб в итоге решит подписать контракт с игроком, мы обязательно возместим все понесенные футболистом расходы», — объяснил селекционную стратегию Исаев.