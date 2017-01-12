Агент: Активная фаза переговоров о новом контракте Миланова с ЦСКА начнется в марте

Ранее Димитров сообщил, что переговоры игрока с клубом о продлении контракта начались.

«Перед Новым годом мы встретились с Олегом Яровинским, — сказал Димитров по телефону. — Я сообщил ему об интересе к Миланову со стороны клубов из Европы, а также о том, что сам игрок хочет остаться в ЦСКА. Олег заверил меня, что и клуб хочет сохранить Миланова. Мы договорились, что сядем за стол переговоров в марте. Пока же мы лишь уведомили друг друга о намерениях. Даже не обсуждали, на какой срок будет продлено соглашение».

Миланов перешел в ЦСКА из болгарского «Литекса» в 2013 году, подписав пятилетний контракт. Вторую половину сезона-2015/16 Миланов провел в аренде в швейцарском «Грасхопперсе», после чего вернулся в армейский клуб. В общей сложности 24-летний хавбек провел в составе москвичей 121 матч и забил 6 мячей, став двукратным чемпионом России и завоевав Суперкубок страны. Контракт Миланова с ЦСКА действует до конца июня 2018 года.