На просмотре в «Анжи» находятся 16 футболистов
В турецком Белеке стартовал первый зимний сбор махачкалинского «Анжи».
Вратари — Давид Юрченко, Мехти Дженетов, Юрий Шафинский;
Защитники — Магомед Мусалов, Георгий Тигиев, Дарко Лазич, Сергей Паршивлюк;
Полузащитники — Святослав Георгиевский, Шамиль Гасанов, Сергей Каретник, Иван Маевский, Батраз Хадарцев, Дмитрий Щербак, Анвар Газимагомедов;
На просмотре также находятся: вратарь Юрий Шлеев, полевые игроки Адлан Кацаев, Денис Дедечко, Алексей Антонов, Камиль Агаларов, Шамиль Асильдаров, Шариф Мухаммад, Шамиль Мирзаев, Тагир Мусалов, Гванзав Магомедов, Бутта Магомедов, Магомед Сулейманов, Руслан Шаувхалов, Андрей Бежонов, Шамиль Муртузалиев, Федор Шереметов.
В ближайшие дни к «Анжи» в Турции присоединится защитник Александр Жиров, выступавший за махачкалинцев в прошлом сезоне.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter