Авиакомпания «Турухан» подала иск против «Томи» на сумму 4,6 млн рублей

Как сообщает сайт арбитражного суда, авиакомпания подала иск о взыскании 4,6 млн рублей за фрахтование воздушного судна и процентов по долгам. Дело назначено на 16 января.



Также к «Томи» подали иски ООО «ТД «Урало-Сибирская электротехническая компания» на 4,3 млн рублей, ООО «СпецТомск» на 49 тыс. рублей, департамент недвижимости администрации Томска на 103 тыс. рублей, ООО «Вектор» на 392 тыс. рублей.



Ранее была информация, что московское ООО «Ависта» и томское ООО «Символ» также подали иски к «Томи» за долги по оплате выполненных работ.