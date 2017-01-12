«Молодежка» «Спартака» отправилась на первый сбор на Кипр
Молодежный состав «Спартака» продолжит подготовку к весенней части сезона на сборе на Кипре, сообщает официальный сайт
красно-белых.
В распоряжении главного тренера команды Дмитрия Гунько 23 футболиста. Это Вадим Аверкиев, Сергей Лазарев, Алексей Козлов, Максим Актисов, Илья Иванов, Иван Костылев, Олег Красильниченко, Леонид Миронов, Тургай Мохбалиев, Даниил Петрунин, Кирилл Феофилактов, Солтмурад Бакаев, Пётр Володкин, Назар Гордеочук, Даниил Горовых, Михаил Игнатов, Никита Киселев, Кирилл Орехов, Денис Пацев, Степан Костюков, Егор Никулин, Данила Прошляков и нападающий дубля «Урала» Артём Юсупов, находящийся на просмотре.
Во время первого сбора спартаковцы сыграют контрольный матч. Их соперником станет второй состав румынского клуба «Астра». Игра состоится 22 января.
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