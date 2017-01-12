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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28405663/
12 января 2017, 15:42 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Чалов и Витинью играли в паре в атаке на тренировке ЦСКА

ЦСКА проводит тренировку на сборе в испанском Кампоаморе, передает спецкор «СЭ» Дмитрий СИМОНОВ.

Армейцы провели двусторонний матч командами с расстановкой 3−5−2 и 4−2−3−1. Примечательно, что защитники Василий и Алексей Березуцкие, Сергей Игнашевич, Виктор Васин и Кирилл Набабкин менялись командами в центральной зоне.

В одной из команд в атаке действовали Федор Чалов и Витинью. Отметим, что новый главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко персонально поработал с 18-летним россиянином по окончании занятия.

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