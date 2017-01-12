Чалов и Витинью играли в паре в атаке на тренировке ЦСКА
ЦСКА проводит тренировку на сборе в испанском Кампоаморе, передает спецкор «СЭ» Дмитрий СИМОНОВ.
Армейцы провели двусторонний матч командами с расстановкой 3−5−2 и 4−2−3−1. Примечательно, что защитники Василий и Алексей Березуцкие, Сергей Игнашевич, Виктор Васин и Кирилл Набабкин менялись командами в центральной зоне.
В одной из команд в атаке действовали Федор Чалов и Витинью. Отметим, что новый главный тренер
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