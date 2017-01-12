Кирьяков: Хавбек «Арсенала» (Тула) Фримпонг сам себя отстранил от тренировок

В среду на официальном сайте «Арсенала» появилась информация, что Фримпонг и еще 12 игроков основного состава проведут межсезонный тренировочный сбор с молодежной командой клуба.

«Он сам себя отстранил от тренировок. У меня с ним проблем нет, а у него, видимо, есть определенные проблемы. Будем ли с ним сотрудничать? Пока ничего не могу сказать», — сказал Кирьяков агентству «Р-Спорт» по телефону.