Кирьяков: Хавбек «Арсенала» (Тула) Фримпонг сам себя отстранил от тренировок
Главный тренер тульского футбольного клуба «Арсенал» Сергей Кирьяков заявил, что не отстранял полузащитника Эммануэля Фримпонга от тренировок, ганский футболист сам отстранил себя от занятий.
В среду на официальном сайте «Арсенала» появилась информация, что Фримпонг и еще 12 игроков основного состава проведут межсезонный тренировочный сбор с молодежной командой клуба.
«Он сам себя отстранил от тренировок. У меня с ним проблем нет, а у него, видимо, есть определенные проблемы. Будем ли с ним сотрудничать? Пока ничего не могу сказать», — сказал Кирьяков агентству «Р-Спорт» по телефону.
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