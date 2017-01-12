Ди Марцио: Л. Адриано находится в Риме, где пройдёт обследование для «Спартака»

«Чемпионат» изначально сообщал, что медицинское обследование бразильского нападающего пройдёт в Риме 12 и 13 января.



Накануне Ди Марцио отметил, что медицинское обследование планируется провести в Германии, однако сегодня на сайте журналиста было опубликовано видео с Луисом Адриано в римской клинике, которое можно посмотреть здесь.



Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за 29-летнего футболиста € 1 млн. Помимо этого, в случае его успешного выступления в московском клубе, «Милан» может получить и дополнительные бонусы. В стан красно-чёрных Адриано перебрался летом 2015 года из донецкого «Шахтёра». В общей сложности он провёл за итальянскую команду 36 матчей и забил шесть голов.