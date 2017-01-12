Ди Марцио: Л. Адриано находится в Риме, где пройдёт обследование для «Спартака»
Нападающий «Милана» Луис Адриано в настоящее время проходит медосмотр для «Спартака» в Риме в клинике «Вилла Стюарт», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
«Чемпионат» изначально сообщал, что медицинское обследование бразильского нападающего пройдёт в Риме 12 и 13 января.
Накануне Ди Марцио отметил, что медицинское обследование планируется провести в Германии, однако сегодня на сайте журналиста было опубликовано видео с Луисом Адриано в римской клинике, которое можно посмотреть здесь.
Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за 29-летнего футболиста € 1 млн. Помимо этого, в случае его успешного выступления в московском клубе, «Милан» может получить и дополнительные бонусы. В стан
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