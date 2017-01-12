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12 января 2017, 15:30 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Ди Марцио: Л. Адриано находится в Риме, где пройдёт обследование для «Спартака»

Нападающий «Милана» Луис Адриано в настоящее время проходит медосмотр для «Спартака» в Риме в клинике «Вилла Стюарт», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

«Чемпионат» изначально сообщал, что медицинское обследование бразильского нападающего пройдёт в Риме 12 и 13 января.

Накануне Ди Марцио отметил, что медицинское обследование планируется провести в Германии, однако сегодня на сайте журналиста было опубликовано видео с Луисом Адриано в римской клинике, которое можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за 29-летнего футболиста € 1 млн. Помимо этого, в случае его успешного выступления в московском клубе, «Милан» может получить и дополнительные бонусы. В стан красно-чёрных Адриано перебрался летом 2015 года из донецкого «Шахтёра». В общей сложности он провёл за итальянскую команду 36 матчей и забил шесть голов.

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