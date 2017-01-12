Исинбаева с фанатами. «Инстаграм» за неделю
«СЭ» собрал все самое интересное со страниц спортсменов в «Инстаграм».
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Мария ШАРАПОВА на фотосессии.
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Артем РЕБРОВ на отдыхе в Доминикане.
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