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12 января 2017, 15:11 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Бывший сотрудник «Шахтера» рассказал о драке Луиза Адриану

Бывший пресс-атташе «Шахтера» Руслан Мармазов подчеркнул, что ему будет интересно посмотреть на нападающего Луиса Адриану в «Спартаке».

Бывший <nobr>пресс-атташе</nobr> Шахтера Руслан <span class=error>Мармазов</span> подчеркнул что ему будет интересно посмотреть на нападающего <span class=error>Луиса</span> Адриану в Спартаке. Увеличить
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Ранее сообщалось, что форвард близок к подписанию контракта с красно-белыми.

Промес до лета не уедет, Луиз Адриану летит в Москву и два претендента на Нобоа.

По информации «СЭ», его зарплата в «Спартаке» составит более 3 миллионов евро в год. Напомним, бразилец выступал за «горянков» с 2007 по 2015 год, после чего перешел в «Милан».

— В «Милане» у Адриану не получилось, но в итальянском клубе не было Луческу. Вот теперь мне будет интересно посмотреть на бразильца в «Спартаке» с Каррерой, — приводит «Спорт FM» слова Мармазова. — Он очень фактурный и интересный футболист. Потенциал у форварда огромный. Адриану — быстрый, взрывной и никому не даст спуску.

Помню, как в «Шахтере» во время сборов в Швейцарии Адриану схлестнулся с нападающим Гладким. Саша, что-то сказал ему, секунды не прошло и Адриану ему отбил практически полголовы. Луческу всех наказал. Но когда речь идет о мужском коллективе, то такие вещи бывают. А Гладкий потом достаточно долго восстанавливал свои кондиции.

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