Бывший сотрудник «Шахтера» рассказал о драке Луиза Адриану

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее сообщалось, что форвард близок к подписанию контракта с красно-белыми.

Промес до лета не уедет, Луиз Адриану летит в Москву и два претендента на Нобоа.

По информации «СЭ», его зарплата в «Спартаке» составит более 3 миллионов евро в год. Напомним, бразилец выступал за «горянков» с 2007 по 2015 год, после чего перешел в «Милан».

— В «Милане» у Адриану не получилось, но в итальянском клубе не было Луческу. Вот теперь мне будет интересно посмотреть на бразильца в «Спартаке» с Каррерой, — приводит «Спорт FM» слова Мармазова. — Он очень фактурный и интересный футболист. Потенциал у форварда огромный. Адриану — быстрый, взрывной и никому не даст спуску.