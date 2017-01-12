Бывший сотрудник «Шахтера» рассказал о драке Луиза Адриану
Бывший
пресс-атташе «Шахтера» Руслан Мармазов подчеркнул, что ему будет интересно посмотреть на нападающего Луиса Адриану в «Спартаке».
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Ранее сообщалось, что форвард близок к подписанию контракта с
Промес до лета не уедет, Луиз Адриану летит в Москву и два претендента на Нобоа.
По информации «СЭ», его зарплата в «Спартаке» составит более 3 миллионов евро в год. Напомним, бразилец выступал за «горянков» с 2007 по 2015 год, после чего перешел в «Милан».
— В «Милане» у Адриану не получилось, но в итальянском клубе не было Луческу. Вот теперь мне будет интересно посмотреть на бразильца в «Спартаке» с Каррерой, — приводит «Спорт FM» слова Мармазова. — Он очень фактурный и интересный футболист. Потенциал у форварда огромный. Адриану — быстрый, взрывной и никому не даст спуску.
Помню, как в «Шахтере» во время сборов в Швейцарии Адриану схлестнулся с нападающим Гладким. Саша,
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