Бергстрём: «Рубин» заслуживает места выше в турнирной таблице

Футболист считает, что «Рубин» заслуживает более высокого места в турнирной таблице.



«Я провёл отличное время, был дома в Стокгольме с друзьями, с семьёй во время отпуска. Просто расслаблялись, отдыхали и вкусно кушали (улыбается). Конечно, при этом я поддерживал форму. Впереди важнейшие матчи, и мы должны подниматься вверх по турнирной таблице, мы заслуживаем места выше. Но для этого нужно усердно поработать, в том числе на предстоящих сборах», — цитирует Бергстрёма пресс-служба «Рубина».



16 января «Рубин» отправится на первый учебно-тренировочный сбор в испанскую Марбелью, где пробудет до 26 января. В чемпионате России «Рубин» занимает 9-е место.