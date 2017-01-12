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12 января 2017, 14:44 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Бергстрём: «Рубин» заслуживает места выше в турнирной таблице

Защитник «Рубина» Эмиль Бергстрём рассказал, как провёл отпуск, и поделился ожиданиями от второй части сезона в РФПЛ.

Футболист считает, что «Рубин» заслуживает более высокого места в турнирной таблице.

«Я провёл отличное время, был дома в Стокгольме с друзьями, с семьёй во время отпуска. Просто расслаблялись, отдыхали и вкусно кушали (улыбается). Конечно, при этом я поддерживал форму. Впереди важнейшие матчи, и мы должны подниматься вверх по турнирной таблице, мы заслуживаем места выше. Но для этого нужно усердно поработать, в том числе на предстоящих сборах», — цитирует Бергстрёма пресс-служба «Рубина».

16 января «Рубин» отправится на первый учебно-тренировочный сбор в испанскую Марбелью, где пробудет до 26 января. В чемпионате России «Рубин» занимает 9-е место.

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