Бергстрём: «Рубин» заслуживает места выше в турнирной таблице
Защитник «Рубина» Эмиль Бергстрём рассказал, как провёл отпуск, и поделился ожиданиями от второй части сезона в РФПЛ.
Футболист считает, что «Рубин» заслуживает более высокого места в турнирной таблице.
«Я провёл отличное время, был дома в Стокгольме с друзьями, с семьёй во время отпуска. Просто расслаблялись, отдыхали и вкусно кушали (улыбается). Конечно, при этом я поддерживал форму. Впереди важнейшие матчи, и мы должны подниматься вверх по турнирной таблице, мы заслуживаем места выше. Но для этого нужно усердно поработать, в том числе на предстоящих сборах», — цитирует Бергстрёма
16 января «Рубин» отправится на первый
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