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12 января 2017, 14:42 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболист Амир Натхо имеет предложения из Испании и России

Российский полузащитник Амир Натхо имеет предложения из Испании и России, заявил агентству «Р-Спорт» представитель футболиста Леонид Истрати.

Натхо, покинув молодежную команду московского ЦСКА, летом подписал контракт с «Краснодаром» и пополнил состав второй команды клуба. Однако уже в декабре игрок был отзаявлен краснодарцами.

«Ситуация с будущим Амира вскоре должна проясниться, — сказал Истрати по телефону. — У него есть предложения из Испании и России. Речь идет о высших дивизионах. Будем думать по этому поводу».

Натхо, которому летом исполнится 21 год, провел сезон-2014/15 в молодежной команде «Барселоны», после чего уехал в Россию в ЦСКА. Футболист является воспитанником майкопской «Дружбы» и тольяттинской Академии имени Коноплева.

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