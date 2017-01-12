Футболист Амир Натхо имеет предложения из Испании и России

Натхо, покинув молодежную команду московского ЦСКА, летом подписал контракт с «Краснодаром» и пополнил состав второй команды клуба. Однако уже в декабре игрок был отзаявлен краснодарцами.

«Ситуация с будущим Амира вскоре должна проясниться, — сказал Истрати по телефону. — У него есть предложения из Испании и России. Речь идет о высших дивизионах. Будем думать по этому поводу».

Натхо, которому летом исполнится 21 год, провел сезон-2014/15 в молодежной команде «Барселоны», после чего уехал в Россию в ЦСКА. Футболист является воспитанником майкопской «Дружбы» и тольяттинской Академии имени Коноплева.