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12 января 2017, 13:50 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Штат сотрудников ФК «Анжи» будет сокращен, видимо, вполовину

Штат сотрудников махачкалинского «Анжи» будет, по всей видимости, уменьшен вполовину, заявил агентству «Р-Спорт» заместитель генерального директора дагестанского футбольного клуба Эльдар Исаев.

В конце декабря «Анжи» на своем официальном сайте объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера. Новым владельцем клуба стал бизнесмен Осман Кадиев.

«Штат сотрудников “Анжи” однозначно будет сокращен, наверное, вполовину», — сказал Исаев по телефону.

В начале января «Анжи» возглавил бывший главный тренер клуба «СКА-Хабаровск» Александр Григорян, сменивший чешского специалиста Павела Врбу.

Анжи
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