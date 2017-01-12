Штат сотрудников ФК «Анжи» будет сокращен, видимо, вполовину

В конце декабря «Анжи» на своем официальном сайте объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера. Новым владельцем клуба стал бизнесмен Осман Кадиев.

«Штат сотрудников “Анжи” однозначно будет сокращен, наверное, вполовину», — сказал Исаев по телефону.

В начале января «Анжи» возглавил бывший главный тренер клуба «СКА-Хабаровск» Александр Григорян, сменивший чешского специалиста Павела Врбу.