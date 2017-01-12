Штат сотрудников ФК «Анжи» будет сокращен, видимо, вполовину
Штат сотрудников махачкалинского «Анжи» будет, по всей видимости, уменьшен вполовину, заявил агентству «Р-Спорт» заместитель генерального директора дагестанского футбольного клуба Эльдар Исаев.
В конце декабря «Анжи» на своем официальном сайте объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов
«Штат сотрудников “Анжи” однозначно будет сокращен, наверное, вполовину», — сказал Исаев по телефону.
В начале января «Анжи» возглавил бывший главный тренер клуба «СКА-Хабаровск» Александр Григорян, сменивший чешского специалиста Павела Врбу.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter