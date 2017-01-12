Реваз Челебадзе: Кверквелия может остаться в «Рубине» и стать ключевым игроком
Реваз Челебадзе, представитель защитника «Рубина» Соломона Кверквелии, не исключил, что футболист может остаться в казанском клубе.
В нынешнем сезоне 24-летний грузин провел один матч в Кубке России. По данным «СЭ», на игрока претендует «Локомотив».
— Соломон начинает подготовку ко второй части сезона с «Рубином». В Казани не хотят отпускать игрока, — сказал Челебадзе.
— Но предложения от других клубов у Кверквелии есть?
— Да. Но ко мне пока никто не обращался.
— Допускаете, что защитник в итоге останется в «Рубине»?
— Вполне. Кверквелия состоялся как игрок именно в «Рубине», это клуб сделал из него того футболиста, которым он является сейчас и о котором все говорят. Уверен, Соломон пригодится казанцам, это сильный защитник. «Рубин» — отличный клуб, если Кверквелия останется в Казани, то станет ключевой фигурой в команде. (Сергей АСТАХОВ).
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