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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28403743/
12 января 2017, 13:49 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Реваз Челебадзе: Кверквелия может остаться в «Рубине» и стать ключевым игроком

Реваз Челебадзе, представитель защитника «Рубина» Соломона Кверквелии, не исключил, что футболист может остаться в казанском клубе.

В нынешнем сезоне 24-летний грузин провел один матч в Кубке России. По данным «СЭ», на игрока претендует «Локомотив».

— Соломон начинает подготовку ко второй части сезона с «Рубином». В Казани не хотят отпускать игрока, — сказал Челебадзе.

— Но предложения от других клубов у Кверквелии есть?

— Да. Но ко мне пока никто не обращался.

— Допускаете, что защитник в итоге останется в «Рубине»?

— Вполне. Кверквелия состоялся как игрок именно в «Рубине», это клуб сделал из него того футболиста, которым он является сейчас и о котором все говорят. Уверен, Соломон пригодится казанцам, это сильный защитник. «Рубин» — отличный клуб, если Кверквелия останется в Казани, то станет ключевой фигурой в команде. (Сергей АСТАХОВ).

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