Слуцкого в Волгограде обвинили в переманивании из «Олимпии» лучших кадров
В Волгограде разгорается негласный конфликт между футбольным клубом «Олимпия» и открытой накануне Нового года школой ЦСКА имени Леонида Слуцкого, пишет V1.ru в заметке под названием «Леонид Слуцкий переманил из “Олимпии” лучшие кадры».
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Видимо, что-то случилось...
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Отмечается, что Слуцкий пригласил на работу в своей школе в качестве главного тренера старого приятеля Сергея Анучина, который до последнего времени трудился в ФК «Олимпия»
«Ситуация не фатальная, но, чего уж тут скрывать, крайне для нас неприятная, — сказал один из тренеров “Олимпии”. — С другой стороны, можно понять и родителей, которые хотят обеспечить своим детям лучшее будущее.
«Я считаю, что тренерский талант Слуцкого несколько переоценен, — заявил президент клуба “Олимпия” Николай Чувальский. — На мой взгляд, после увольнения из ЦСКА его ждёт судьба кочующего из клуба в клуб
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