Слуцкого в Волгограде обвинили в переманивании из «Олимпии» лучших кадров

Отмечается, что Слуцкий пригласил на работу в своей школе в качестве главного тренера старого приятеля Сергея Анучина, который до последнего времени трудился в ФК «Олимпия» тренером-селекционером. Вместе с Анучиным в школу Слуцкого ушли все его воспитанники — юноши 2005 года рождения, а вслед за ними потянулись и лучшие игроки из других возрастных групп. Сотрудники «Олимпии» не скрывают обиды.



«Ситуация не фатальная, но, чего уж тут скрывать, крайне для нас неприятная, — сказал один из тренеров “Олимпии”. — С другой стороны, можно понять и родителей, которые хотят обеспечить своим детям лучшее будущее. Во-первых, ЦСКА — это бренд. Во-вторых, финансовый вопрос. Там обещают стабильное финансирование, бесплатные поездки на турниры и сборы. У нас же такая возможность отсутствует. Не в полном объёме, но всё же родителям платить приходится».



«Я считаю, что тренерский талант Слуцкого несколько переоценен, — заявил президент клуба “Олимпия” Николай Чувальский. — На мой взгляд, после увольнения из ЦСКА его ждёт судьба кочующего из клуба в клуб перекати-поля. Каждый может сделать выводы сам. Кому заморочили голову — ушли, но большинство здравомыслящих остались. Кто-то уходит, кто-то приходит — это жизнь!».