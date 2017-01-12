Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28403734/
12 января 2017, 13:47 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Слуцкого в Волгограде обвинили в переманивании из «Олимпии» лучших кадров

В Волгограде разгорается негласный конфликт между футбольным клубом «Олимпия» и открытой накануне Нового года школой ЦСКА имени Леонида Слуцкого, пишет V1.ru в заметке под названием «Леонид Слуцкий переманил из “Олимпии” лучшие кадры».

В Волгограде разгорается негласный конфликт между футбольным клубом <span class=error>Олимпия</span> и открытой накануне Нового года школой ЦСКА имени Леонида <span class=error>Слуцкого</span> пишет V1. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отмечается, что Слуцкий пригласил на работу в своей школе в качестве главного тренера старого приятеля Сергея Анучина, который до последнего времени трудился в ФК «Олимпия» тренером-селекционером. Вместе с Анучиным в школу Слуцкого ушли все его воспитанники — юноши 2005 года рождения, а вслед за ними потянулись и лучшие игроки из других возрастных групп. Сотрудники «Олимпии» не скрывают обиды.

«Ситуация не фатальная, но, чего уж тут скрывать, крайне для нас неприятная, — сказал один из тренеров “Олимпии”. — С другой стороны, можно понять и родителей, которые хотят обеспечить своим детям лучшее будущее. Во-первых, ЦСКА — это бренд. Во-вторых, финансовый вопрос. Там обещают стабильное финансирование, бесплатные поездки на турниры и сборы. У нас же такая возможность отсутствует. Не в полном объёме, но всё же родителям платить приходится».

«Я считаю, что тренерский талант Слуцкого несколько переоценен, — заявил президент клуба “Олимпия” Николай Чувальский. — На мой взгляд, после увольнения из ЦСКА его ждёт судьба кочующего из клуба в клуб перекати-поля. Каждый может сделать выводы сам. Кому заморочили голову — ушли, но большинство здравомыслящих остались. Кто-то уходит, кто-то приходит — это жизнь!».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России