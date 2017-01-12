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12 января 2017, 13:43 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Твенте» следит за возможным уходом Промеса из «Спартака», ожидая 5% от продажи

Руководство «Твенте» внимательно следит за ситуацией с возможным уходом полузащитника Квинси Промеса из «Спартака».

Дело в том, что голландская команда, за которую ранее выступал Промес, должна получить 5% от дальнейшей продажи хавбека.

Ранее в СМИ сообщалось, что к футболисту сборной Нидерландов проявляет интерес «Ливерпуль». Промес перешёл из «Твенте» в «Спартак» летом 2014 года.

«Это предполагает больше прибыли по отношению к трансферной стоимости, которую мы получили уже в 2014 году», — цитирует технического директора «Твенте» Яна ван Хальста Voetbal International.

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