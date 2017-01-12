Как травмировать судью мячом. Кого хочет купить «Зенит»

ДВА «ЛОКОМОТИВА»

Если бегло пробежаться по фотографиям в инстаграме Лысцова, можно подумать, что у защитника в жизни все идеально и безоблачно. Почти на каждом снимке защитник «молодежки» широко улыбается и сверкает зубами так ярко, что не нужны никакие светофильтры. Еще бы: он молод, успешен, играет под вечным солнцем, да еще и попал на радар «Зенита». Уголки губ поднимаются все выше.

На самом деле карьеру Лысцова гладкой не назовешь. Он и футболистом-то стал не потому, что испытывал непреодолимое желание пинать мяч. Маленький Виталик в детстве любил наблюдать за игрой своего родного и двоюродного братьев, но сам на поле не рвался. А их тренер как-то разглядел в Лысцове-младшем талант — теперь Виталий защищает российский флаг, а братья так и не начали профессиональную карьеру.

Дело было в Воронеже. Лысцов заканчивал начальную школу, когда его взяли в «Локомотив» — именно там, а не в «Факеле», занималась футболом родня Виталия. Мальчик втянулся и в какой-то момент даже переусердствовал: был период, во время которого Лысцов числился аж в трех воронежских академиях — «Локомотива», «Динамо» и «Кристалла». Игровыми амплуа он тоже жонглировал с той же ловкостью: то выходил на острие, то в полузащите, то в обороне. Только в ворота не вставал, что удивительно, учитывая его нынешний рост — 192 сантиметра.

КРЕСТНЫЙ СЫН БИЛИЧА

В 2007-м 12-летнего Лысцова на Кубке РЖД заметили скауты столичного «Локомотива» и быстро предложили ему переехать в Москву. Мальчика, как он сам признается, даже не пугал факт изоляции от семьи. Он и в Воронеже стремился к самостоятельности: порой не приветствовавшая усердие сына мама прятала ключи от квартиры, чтобы Виталий не ходил на тренировки. Он нашел простой, грубый, но действенный выход — просто не запирал дверь.

Упрямство — отличное качество для флангового хавбека, чью роль поначалу и исполнял Лысцов в большом «Локомотиве». При этом довольно быстро он утвердился в статусе центрального защитника, но дебютировал за красно-зеленых все же в статусе крайнего полузащитника. Вроде бы. Лысцов и сам не знает. Это произошло в ноябре 2012-го. Шла 90-я минута матча между «Локомотивом» и «Краснодаром», когда Славен Билич окликнул одиноко стоявшего в разминочной зоне юношу — Павлюченко с Оздоевым чуть раньше сели на скамейку, решив, что разогревать мышцы уже нет смысла.

Это был шанс для 17-летнего паренька. Он метнулся до скамейки, мигом переоделся, внимательно выслушал спич Билича на хорватском и отправился в бой. Переводчик так и не озвучил, что от молодого хочет тренер, но Лысцов решил играть на фланге атаки, потому что заменил Кайседо.

«Так и не получилось тогда мяча коснуться, — с сожалением вспоминает защитник. — Чуть-чуть чиркнул, когда Бурлак его выбил. Если бы перехватил, выходил бы один на один с центра поля». Увы, дебют остался без продолжения: травмы помешали Лысцову заиграть во втором круге и поехать на первый сбор при Леониде Кучуке. В 2014 году контракт Лысцова истек, и он вместо его продления решился на авантюру.

ЧЕРНАЯ МЕТКА ОТ СМОРОДСКОЙ

«Понимаю, что сейчас истории Лысцова и Коряна преподносятся как огромный успех — мол, уехали покорять Европу, молодцы… Может, у них все получится. Только я в это не верю», — признавалась явно обиженная на молодых талантов Ольга Смородская. Корян со скандалом покидал «Локомотив», Лысцов — тихо, но бывший президент клуба подвела их под один знаменатель.

Пока она скорее не права: оба игрока прогрессируют за рубежом, а Лысцов однажды даже мелькнул в расширенном списке сборной России. Было это еще при Фабио Капелло, весной 2015-го, и сильно напоминало аванс. Хотя объяснить тот вызов можно, ведь к тому времени Лысцов уже был футболистом самой «Бенфики», пусть и с литерой «Б».

В Португалии же защитник оказался совсем не случайно. На одном из нижних этажей тамошней футбольной системы есть клуб под названием «Лейрия», которым управляет российский футбольный деятель Александр Толстиков. В сентябре 2014-го из родной страны он привез в том числе и Лысцова, но в «Лейрии» молодой защитник не задержался. «В начале января нам позвонили из “Бенфики” и спросили, могут ли взять на просмотр Лысцова, — рассказывает Толстиков. — Сначала сказали, что на три дня, но закончилось все неделей тренировок».

ПО ИМЕНИ «ВАЗИЛИ»

Сам Толстиков называет Лысцова «улучшенной версией Чорлуки», и доля правды в этом есть: у россиянина и хорвата идентичный рост, схожая неуступчивая манера игры, оба умеют использовать голову в прямом и переносном смысле. При этом Лысцов уехал в большой зарубежный клуб намного раньше Чорлуки. Забавно, что в Португалии поначалу никак не могли запомнить сложное имя россиянина и называли его «Вазили» (видимо, путали с Березуцким). Но сейчас все выучили, как зовут улыбчивого русского богатыря. Фанаты «Бенфики» уж точно — в сезоне-2015/16 Лысцов регулярно выходил в основе второй команды и однажды даже забил гол — в ворота «Ольяненси».

Правда, красных карточек за прошлый сезон защитник получил больше, а в матче с «Фейренси» даже натурально травмировал судью: ударил по мячу изо всех сил и попал в солнечное сплетение главному арбитру, из-за чего у того сбилось дыхание. В итоге встреча была прервана, так как потребовалась замена судьи. Прошлым летом россиянина завербовала «Тондела» — новичок португальской элиты. Игрового времени у Лысцова стало ощутимо меньше, да и позиция изменилась — тренер команды Петит в этом сезоне не раз использовал юношу на месте опорного хавбека, но выходило слабо. Полноценный шанс Лысцов получил лишь в середине декабря, когда в гости к «Тонделе» приехала «Боавишта» — травма центрального защитника Кака открыла россиянину нишу на родной позиции. Шанс был использован: «Тондела» сыграла вничью 1:1, а единственный гол своей команды изумительным ударом со штрафного забил Лысцов.