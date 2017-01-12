Агент Селюк предложил «Томи» шестерых бесплатных африканцев

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— Думаю, это будут легионеры, — говорит Селюк. — Я мало работаю с русскими футболистами. В большинстве случаев, из-за наличия российского паспорта они получают очень большую заработную плату.

— Из каких стран будут игроки?

— Возможно, африканцы.

— Кто будет выплачивать им заработную плату?

— Я буду платить, а они будут играть. «Томи» ни за что не придется платить. Все, что требуется от клуба — это создание условий проживания.

— Что это за игроки: молодежь?

— Да, в большинстве своем это молодежь. Но дело не в возрасте. Ведь если в 25 лет футболист еще не раскручен — это, по большому счету, «сбитый летчик». А молодой игрок мотивирован. Я могу дать достаточно квалифицированных футболистов. Например, дал Конате в «Урал». Ему всего девятнадцать, он отлично играет, забивает мячи. У меня есть и такие, которые выступали за «Челси», «Монако» и другие европейские клубы.

— Какова ваша цель?

— Знаю, что есть люди, которые скептически относятся к моему высказыванию. Я даю своих игроков, плачу свои деньги, кроме того, на кону моя репутация. Если они будут плохо выступать, меня начнут осуждать, а если я привезу молодых, талантливых ребят, то это станет показателем развития бюджетных команд.

Я предлагаю показать модель работы среднестатистического клуба, когда за небольшие деньги можно брать молодых футболистов, которые будут отлично играть и которых можно впоследствии продать, наполнив тем самым бюджет команды.

— В чем тогда ваша выгода?

— Хочу показать, что необязательно бюджеты должны строиться на десятках, сотнях миллионов. Я делаю это уже не в первый раз. Например, в прошлом году ко мне обратилось руководство молдавского клуба, который находился на последнем месте. Я дал им шесть человек. И они выиграли Кубок Молдавии, участвовали в еврокубках.

— То есть для «Томи» это, своего рода, спасательный круг?

— Придут те футболисты, за которых стыдно не будет. Гарантирую, что в спортивном плане «Томь» сыграет еще лучше, чем с теми игроками, которые покинули клуб.

— С руководством клуба этот вопрос пока не обсуждали?