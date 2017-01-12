Новичок «Краснодара» Рамирес приступил к изучению русского языка
Защитник сборной Эквадора Кристиан Рамирес, недавно подписавший контракт с «Краснодаром», приступил к изучению русского языка, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
В телефоне 22-летнего игрока есть блокнот, в котором рядом со стандартным набором испанских слов прописано их произношение на русском.
Срок контракта Рамиреса с «быками» — четыре с половиной года, то есть
Предыдущим клубом левого защитника был «Ференцварош» из Будапешта, в составе которого Рамирес выиграл чемпионат и Кубок Венгрии, а также Кубок венгерской лиги.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter