Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28403487/
12 января 2017, 13:34 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Новичок «Краснодара» Рамирес приступил к изучению русского языка

Защитник сборной Эквадора Кристиан Рамирес, недавно подписавший контракт с «Краснодаром», приступил к изучению русского языка, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

В телефоне 22-летнего игрока есть блокнот, в котором рядом со стандартным набором испанских слов прописано их произношение на русском.

Срок контракта Рамиреса с «быками» — четыре с половиной года, то есть чёрно-зелёные цвета футболист будет защищать до лета 2021 года.

Предыдущим клубом левого защитника был «Ференцварош» из Будапешта, в составе которого Рамирес выиграл чемпионат и Кубок Венгрии, а также Кубок венгерской лиги.

Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России