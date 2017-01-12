Новичок «Краснодара» Рамирес приступил к изучению русского языка

В телефоне 22-летнего игрока есть блокнот, в котором рядом со стандартным набором испанских слов прописано их произношение на русском.



Срок контракта Рамиреса с «быками» — четыре с половиной года, то есть чёрно-зелёные цвета футболист будет защищать до лета 2021 года.



Предыдущим клубом левого защитника был «Ференцварош» из Будапешта, в составе которого Рамирес выиграл чемпионат и Кубок Венгрии, а также Кубок венгерской лиги.