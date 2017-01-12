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12 января 2017, 13:28 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кудряшов: «Томь» может взять некоторых игроков Селюка на сбор, мы с ним на связи

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов прокомментировал новость о том, что футбольный агент Дмитрий Селюк готов протянуть томичам руку помощи.

«Это личная инициатива Дмитрия Селюка. Мы обсуждали это с ним дней 10 назад. Он сказал, что есть ряд футболистов, которые готовы получить игровую практику у нас в клубе и РФПЛ. Это может минимизировать затраты “Томи”. Однако основной проблемой в этой ситуации является то, что мы не можем регистрировать новичков, а открытие регистрации напрямую зависит от финансирования. По этому поводу новостей никаких нет. Ситуация остаётся на прежнем уровне — идёт уже восьмой месяц задолженностей. Президент клуба на данный момент в отпуске, так что обращаться не к кому.

Тем не менее с Селюком мы на связи. Возможно, что некоторых футболистов возьмём на сборы с командой, чтобы посмотреть их потенциальные возможности и футбольные качества. Только после этого уже будем общаться и обсуждать дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Ориентировочные даты начала сборов — 20—22 января. Сейчас как раз занимаемся этим вопросом. Одна туристическая компания пошла нам навстречу и покупает билеты с рассрочкой платежа. Через эту же компанию мы нашли неплохое место для проживания в Турции. Хотим всё-таки провести нормальные сборы и хорошо подготовиться к чемпионату. Но пока договор не подписан, всё находится в стадии обсуждения», — сказал Кудряшов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Томь
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