Кудряшов: «Томь» может взять некоторых игроков Селюка на сбор, мы с ним на связи

«Это личная инициатива Дмитрия Селюка. Мы обсуждали это с ним дней 10 назад. Он сказал, что есть ряд футболистов, которые готовы получить игровую практику у нас в клубе и РФПЛ. Это может минимизировать затраты “Томи”. Однако основной проблемой в этой ситуации является то, что мы не можем регистрировать новичков, а открытие регистрации напрямую зависит от финансирования. По этому поводу новостей никаких нет. Ситуация остаётся на прежнем уровне — идёт уже восьмой месяц задолженностей. Президент клуба на данный момент в отпуске, так что обращаться не к кому.



Тем не менее с Селюком мы на связи. Возможно, что некоторых футболистов возьмём на сборы с командой, чтобы посмотреть их потенциальные возможности и футбольные качества. Только после этого уже будем общаться и обсуждать дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.



Ориентировочные даты начала сборов — 20—22 января . Сейчас как раз занимаемся этим вопросом. Одна туристическая компания пошла нам навстречу и покупает билеты с рассрочкой платежа. Через эту же компанию мы нашли неплохое место для проживания в Турции. Хотим всё-таки провести нормальные сборы и хорошо подготовиться к чемпионату. Но пока договор не подписан, всё находится в стадии обсуждения», — сказал Кудряшов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.