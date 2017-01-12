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12 января 2017, 13:00 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Гаджиев взял на сбор 28 футболистов «Амкара» и ждет нескольких потенциальных новичков

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев взял на первый учебно-тренировочный сбор 28 футболистов, сообщается на сайте команды российской премьер-лиги.

Первый подготовительный сбор пермской команды пройдет с 12 по 31 января в Белеке. «Амкар» в 17 турах набрал 27 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

Сообщается, что в «Амкар» возвращается из аренды в украинском «Ильичевце» полузащитник Олег Мищенко, а защитник Роберт Арзуманян, в прошлом году выступавший на правах аренды в «Шахтере» из Караганды, отправится на сборы вместе с тульским «Арсеналом».

Таким образом, состав «Амкара» на первом сборе будет выглядеть следующим образом:

вратари: Александр Будаков, Дмитрий Хомич;.

защитники: Николай Зайцев, Петар Занев, Брайн Идову, Секу Конде, Александр Милькович, Иван Черенчиков, Николай Тарасов;.

полузащитники: Сергей Баланович, Роланд Гиголаев, Януш Гол, Бранко Йовичич, Павел Комолов, Олег Мищенко, Фегор Огуде, Давид Хурцидзе, Алихан Шаваев, Василий Алейников, Иван Беликов;.

нападающие: Чума Анене, Дарко Бодул, Михаил Костюков, Станислав Прокофьев, Александр Салугин, Антон Шиндер, Антон Гооге, Вадим Чухланцев.

Алихан Шаваев, продолжающий залечивать травму, полученную в матче со «Спартаком», будет тренироваться по индивидуальному плану.

Во время сбора ожидается приезд в Белек нескольких потенциальных новичков.

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