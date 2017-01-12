Максим Канунников: Травма оказалась тяжелой, начну тренироваться по индивидуальной программе

По его словам, повреждение, полученное ранее, оказалось серьезным.

— Хорошо отдохнул в отпуске. Я пропустил концовку первой части сезона и очень соскучился по мячу, — начал Канунников. — Была травма задней поверхности бедра, но там не все так просто. Повреждение оказалось тяжелым. Были задеты сразу две мышцы. Первые дни в Казани я буду работать по индивидуальной программе.

— Десять матчей на сборах. Не много ли?

— Я видел расписание. На первом сборе — одна. Нужно будет войти в ритм, набрать кондиции, а потом через игры легче набирать форму. Мы будем понимать, и тренеры будут понимать, в каком состоянии мы находимся. (Артур ЕНИКЕЕВ).