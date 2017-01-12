Сергей Рыжиков: Новый контракт с «Рубином» пока не обсуждали

Также голкипер рассказал о переговорах о новом контракте с казанским клубом.

— Хорошо отдохнул с семьей, теперь надо начинать работать, — начал Рыжиков.

— Обычно вы приезжаете первым и уезжаете раньше всех.

— Да, но сегодня решил пропустить молодежь вперед. Посмотрел, не больно ли им? Все нормально. Сегодня вечером первая тренировка.

— Какие ожидания от второй части сезона?

— Как в том фильме: «Чтобы наши желания совпадали с возможностями». А если серьезно, то нужно хорошо поработать эти пять недель. Задачу выйти в Европу с нас никто не снимал. Задача выполнима и в Кубке и в чемпионате.

— Как протекают переговоры по вашему контракту?

— Пока никак. Были в отпуске. И руководство и я дали друг другу отдохнуть. Думаю, что сейчас подвижки будут, но пока нет.

— «Рубин» сыграет на сборах 10 контрольных матчей. Не много ли?

— Не мне обсуждать. Нам сказали, играть. Народу у нас достаточно. Все получат игровую практику и тренеры увидят потенциал всех футболистов.

— На днях вы очень тепло поздравили Гекдениз Карадениза с днем рождения. Все-таки вы два ветерана команды, у вас особая связь?

— Да, еще не виделись с ним. Увидимся, обниму. Мы с ним в команде с 2008 года и надеюсь, что у него ко мне тоже такое же теплое отношение. (Артур ЕНИКЕЕВ).