«Зенит» заинтересовался воронежским футболистом
Клуб из
Санкт-Петербурга сделает предложение Виталию Лысцову.
«Зенит» пригласит выступающего за португальскую «Тонделу» защитника Виталия Лысцова, сообщил «Советский спорт в Санкт-Петербурге» в среду, 11 января. Агент футболиста Игорь Тимофеев подтвердил, что игрок хочет вернуться в Россию.
По словам Тимофеева, переговоры начнутся в ближайшее время.
— Интерес со стороны «Зенита» есть, сам Виталик смотрит в сторону российского чемпионата, хочет вернуться. Тем более, в такой
Виталий Лысцов — воспитанник воронежского футбола, выступал на юношеских соревнованиях за местные «Динамо», «Кристалл» и «Локомотив». Позже Лысцов переехал в Москву, где выступал за «Локомотив», став капитаном дубля
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