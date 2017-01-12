«Зенит» заинтересовался воронежским футболистом

«Зенит» пригласит выступающего за португальскую «Тонделу» защитника Виталия Лысцова, сообщил «Советский спорт в Санкт-Петербурге» в среду, 11 января. Агент футболиста Игорь Тимофеев подтвердил, что игрок хочет вернуться в Россию.



По словам Тимофеева, переговоры начнутся в ближайшее время.

— Интерес со стороны «Зенита» есть, сам Виталик смотрит в сторону российского чемпионата, хочет вернуться. Тем более, в такой топ-клуб, как «Зенит». Клуб вступит в переговоры в ближайшее время. Если команды договорятся о сумме — все будет нормально, — процитировало агента издание.

Виталий Лысцов — воспитанник воронежского футбола, выступал на юношеских соревнованиях за местные «Динамо», «Кристалл» и «Локомотив». Позже Лысцов переехал в Москву, где выступал за «Локомотив», став капитаном дубля красно-зеленых. Сезон-16/17 спортсмен проводит в «Тонделе» на правах аренды. Долгосрочный контракт с защитником имеет лиссабонская «Бенфика».