Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28402054/
12 января 2017, 12:53 | Футбол: Премьер-лига | РИА "Воронеж"

«Зенит» заинтересовался воронежским футболистом

Клуб из Санкт-Петербурга сделает предложение Виталию Лысцову.

«Зенит» пригласит выступающего за португальскую «Тонделу» защитника Виталия Лысцова, сообщил «Советский спорт в Санкт-Петербурге» в среду, 11 января. Агент футболиста Игорь Тимофеев подтвердил, что игрок хочет вернуться в Россию.

По словам Тимофеева, переговоры начнутся в ближайшее время.
— Интерес со стороны «Зенита» есть, сам Виталик смотрит в сторону российского чемпионата, хочет вернуться. Тем более, в такой топ-клуб, как «Зенит». Клуб вступит в переговоры в ближайшее время. Если команды договорятся о сумме — все будет нормально, — процитировало агента издание.
Виталий Лысцов — воспитанник воронежского футбола, выступал на юношеских соревнованиях за местные «Динамо», «Кристалл» и «Локомотив». Позже Лысцов переехал в Москву, где выступал за «Локомотив», став капитаном дубля красно-зеленых. Сезон-16/17 спортсмен проводит в «Тонделе» на правах аренды. Долгосрочный контракт с защитником имеет лиссабонская «Бенфика».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Йоан Молло подписал контракт с «Зенитом»

Футбольные клубы «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит» достигли договоренности о переходе французского полузащитника Йоана Молло, сообщает пресс-служба самарского клуба.
Еще 7 новостей  Все новости
11 января

«Виноваты врачи». Отец умершего воронежца добился новой медэкспертизы его лечения

Воронежский «Буран» получил право на заявку новичков

Воронежский полицейский избежал ответственности за стрельбу в фанатов «Динамо»