Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28402018/
12 января 2017, 11:57 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Тондела»: Интерес «Зенита» к Лысцову? С нами придется считаться

Клуб «Тондела», в котором на правах аренды из выступает защитник «Бенфики» Виталий Лысцов, высказал мнение о возможном переходе игрока в «Зенит».

— У нас нет информации об интересе «Зенита». Что же касается арендного соглашения, мы не можем разглашать его условия. Но в любом случае готовы заявить, что Виталий арендован до июня 2017 года. Поэтому если «Зенит» действительно проявит интерес, то с «Тонделой» придется считаться, а не игнорировать, — заявили корреспонденту «Советского спорта» в пресс-службе клуба.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Бенфика
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
9 января

Аналитики: Зимняя Олимпиада-2018 в Корее может пройти без сборной России по хоккею

Видео месяца: Расстроенный поражением боец отправил в нокаут девушку

Шпагат и драки в генах. Знакомимся с дочерью знаменитого Жан-Клода Ван Дамма (фото)