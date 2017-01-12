«Тондела»: Интерес «Зенита» к Лысцову? С нами придется считаться

— У нас нет информации об интересе «Зенита». Что же касается арендного соглашения, мы не можем разглашать его условия. Но в любом случае готовы заявить, что Виталий арендован до июня 2017 года. Поэтому если «Зенит» действительно проявит интерес, то с «Тонделой» придется считаться, а не игнорировать, — заявили корреспонденту «Советского спорта» в пресс-службе клуба.