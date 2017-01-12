10 самых «хрустальных» футболистов РФПЛ

Александр Цауня, ЦСКА

За шестилетнюю карьеру в ЦСКА Цауня провёл чуть более 50 матчей. Через три месяца после подписания контракта новичок «армейцев» получил первую серьёзную травму в России и выбыл на 60 дней.



«Это настоящая катастрофа, — говорил Леонид Слуцкий. — Учитывая ещё и тот факт, что Марку Гонсалесу никак не могут поставить точный диагноз, начинаешь верить в какую-то мистику. Нам не просто нужно полностью менять тактическую схему, но и заниматься этим по ходу важнейших матчей».



Впоследствии Цауня (а вместе с ним и мучившийся с «крестами» Нецид) никак не помог тренеру в многолетней головоломке, как выжать максимум из команды с очень короткой скамейкой запасных. И если первые два года латвиец пропускал не более двух месяцев, то в 2013-м на него обрушилась череда серьёзных травм — перелом пятой плюсневой кости, перелом пальца, а затем совсем экзотические эдема мыщелка правой большеберцовой кости и повреждение капсульно-связочного аппарата левого голеностопа. Как только Цауня восстанавливался от повреждения, тут же получал новое. В апреле прошлого года Александр повредил связки голеностопного сустава. В результате после длительного восстановления расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию сторон.

Марк Гонсалес, ЦСКА

Футболист, фамилия которого у болельщиков ЦСКА ассоциируется со словом «лазарет». Приобрести Марка Гонсалеса «армейцам» стоило хотя бы ради гола в ворота «Севильи», позволившего команде выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Однако в остальном талантливый чилиец дал команде минимум того, что мог. Причина банальная — травмы. После очередного повреждения Евгений Гинер прямым текстом сказал: Гонсалесу, увы, надо вешать бутсы на гвоздь. Футболист к совету не прислушался и продолжил играть, правда, уже не в ЦСКА. В это трансферное окно Марк подписал контракт с ведущим клубом Чили «Коло-Коло» и в свои 32 продолжает периодически выходить на поле.

Виктор Файзулин, «Зенит»

Однако все болячки Шатова не идут ни в какое сравнение с эпидемией травм, обрушившихся на его одноклубника Файзулина. Многие уже и забыли, что такой футболист находится в обойме «Зенита». Виктор в начале сентября прошлого года вернулся в состав «Зенита» после старой травмы мениска. Полузащитник пропустил фактически год из-за травмы колена — летал на операцию в США, долго восстанавливался, но получил рецидив и вновь был вынужден начать восстановление сначала. Любопытную версию о травмах Файзулина выдвинул Андрей Аршавин, долгое время игравший с ним в Питере.



«Файзулин два года не играет из-за того, что ему так же, только давно в Находке, делали операцию, и после нее он до конца недотренировал ногу. Он колено в итоге не полностью “сделал”. И выявилось это только через 10 лет, потому что не до конца колено выгибалось, и он заработал себе артрит».



Как бы то ни было, Файзулин не летит с «Зенитом» на зимние сборы и скорее всего так и не сыграет в этом сезоне.



Мигель Данни, «Зенит»

Данни и так по праву считается одним из сильнейших легионеров в истории РФПЛ, однако три травмы крестообразных связок серьёзно скомкали карьеру португальца. В 2009 году он получил первую травму и пропустил 6 месяцев, спустя три года — ещё одну, оставившую его без футбола на 8 месяцев и лишившую возможности поехать на Евро. Дважды Мигель возвращался на поле и вновь становился лидером «Зенита». Сейчас ему 33, он вновь залечивает крестообразные связки, болеет за партнёров с трибун «Петровского» и очень ждёт той минуты, когда вновь выйдет на газон. Судя по тому, что португалец отправился на зимний сбор вместе с командой, ждать ему осталось недолго.



Марат Измайлов, «Краснодар»

Тут и комментарии излишни. По уровню своего таланта Измайлов сравним с лучшими игроками российского футбола, если не превосходит их. Однако раскрыть себя на 100% помешали постоянные травмы, которых за годы карьеры были десятки. На протяжении многих сезонов Марат болел больше, чем играл, часто повреждения следовали одно за другим. Операции тоже не добавляли здоровья — на синтетику выходить полузащитнику просто запрещено. В «Краснодаре» Измайлов редко оказывается на больничном, но и игрового времени у него меньше, чем на пике карьеры.

Алексей Козлов, «Динамо»

В «Кубани» Козлов не был подвержен травмам, пробился в сборную, выключил из игры Роналду… А вот в «Динамо» всё как-то сразу пошло наперекосяк. Разные мелкие и серьёзные травмы случаются с Алексеем каждые полгода, а иногда и чаще. Из-за этого он пропускает тренировки, матчи, сборы, а подчас и целые отрезки сезона. Вот и после вылета «Динамо» свой первый матч в ФНЛ Козлов провёл только в конце октября, пропустив фактически полгода.

Сергей Паршивлюк, «Спартак»

Шесть лет назад болельщики «Спартака» видели в Паршивлюке лидера команды и капитана на годы вперёд. 21-летний защитник тогда впервые примерил капитанскую повязку и влюбил в себя красно-белую торсиду. Однако судьба распорядилась иначе, и капитаном Сергей был лишь формально, большую часть времени проводя в лазарете. Повреждение связочного аппарата коленного сустава стало прологом к многолетнему кошмару Сергея. Именно больное колено, на котором ему не раз делали операцию, помешало Паршивлюку стать основным игроком «Спартака». С каждым годом его положение усугублялось. Закончилось всё ссылкой во вторую команду, переходом в «Анжи» и неопределённостью с продолжением карьеры.

Дмитрий Тарасов, «Локомотив»

В период карьеры за «Локо» Тарасов получал травму колена, рвал переднюю крестообразную связку, повреждал связки голеностопа. В начале сентября Дмитрий вновь порвал «кресты» и выбыл на долгий срок. Из шести лет нахождения в «Локомотиве» 1,5 года опорный полузащитник восстанавливался от различных повреждений. Что не мешает ему оставаться одним из ключевых игроков в клубе и являться кандидатом в сборную России.



Боржес Ромуло, «Спартак»

Бразильца с первых месяцев в «Спартаке» записали в список самых удачных приобретений в истории клуба. Ромуло с первых матчей в России создал себе прекрасную прессу. Самоотдача, прекрасные диагональные передачи, уверенная игра в центре поля — такого полузащитника и искал «Спартак» долгое время, однако полностью раскрыться бразильцу помешали нескончаемые травмы. После двух операций на колене он так и не вышел на былой уровень. «Хочу играть в Бразилии, дай бог, чтобы история с переходом завершилась», — сказал он на днях, подводя черту под своей неоднозначной спартаковской карьерой.

Карлос Эдуардо, «Рубин»

Так уж сложилось, что легионеры с именем Карлос не лучшим образом приживаются в России. Этой зимой покорять Бельгию отправился Страндберг. Но если на его перепродаже ЦСКА всё же умудрился заработать, то в «Рубине» наверняка до сих пор рвут на себе волосы от разочарованияпосле выброшенных на ветер 20 миллионов за Карлоса Эдуардо. Сложно сказать, какие травмы бразильца были настоящими, а какие он выдумал сам. Правда в том, что в России бразилец играть откровенно не хотел, и в итоге благополучно вернулся на родину.