Футболист Оздоев заявил, что «Марсель» не интересовался им, он остается в «Рубине»

В начале января в СМИ появилась информация, что «Марселю», планирующему усилить состав в зимнее трансферное окно, предложили кандидатуру Оздоева, но французский клуб отказался. 24-летний хавбек сборной России выступает за «Рубин» с 2014 года.

«Я точно остаюсь в “Рубине”, буду играть за эту команду. Я никуда не ухожу, еду на сбор с “Рубином”. С удивлением прочитал об интересе “Марселя” ко мне. Наверное, кому-то просто хотелось написать это. Я позвонил своему агенту. Он сказал, что это неправда», — сказал Оздоев журналистам.