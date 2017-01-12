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12 января 2017, 11:52 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболист Оздоев заявил, что «Марсель» не интересовался им, он остается в «Рубине»

Полузащитник футбольного клуба «Рубин» Магомед Оздоев заявил, что французский «Марсель» не был заинтересован в его услугах, он остается в казанском клубе.

В начале января в СМИ появилась информация, что «Марселю», планирующему усилить состав в зимнее трансферное окно, предложили кандидатуру Оздоева, но французский клуб отказался. 24-летний хавбек сборной России выступает за «Рубин» с 2014 года.

«Я точно остаюсь в “Рубине”, буду играть за эту команду. Я никуда не ухожу, еду на сбор с “Рубином”. С удивлением прочитал об интересе “Марселя” ко мне. Наверное, кому-то просто хотелось написать это. Я позвонил своему агенту. Он сказал, что это неправда», — сказал Оздоев журналистам.

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