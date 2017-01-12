Футболист Оздоев заявил, что «Марсель» не интересовался им, он остается в «Рубине»
Полузащитник футбольного клуба «Рубин» Магомед Оздоев заявил, что французский «Марсель» не был заинтересован в его услугах, он остается в казанском клубе.
В начале января в СМИ появилась информация, что «Марселю», планирующему усилить состав в зимнее трансферное окно, предложили кандидатуру Оздоева, но французский клуб отказался. 24-летний хавбек сборной России выступает за «Рубин» с 2014 года.
«Я точно остаюсь в “Рубине”, буду играть за эту команду. Я никуда не ухожу, еду на сбор с “Рубином”. С удивлением прочитал об интересе “Марселя” ко мне. Наверное,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter