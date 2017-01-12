Боккетти близок к подписанию нового контракта со «Спартаком»

Отмечается, что новое соглашение игрока будет рассчитано до 2021 года. Сейчас стороны улаживают последние детали контракта.

Ранее сообщалось, что футболист столичного клуба интересен турецкому «Галатасараю» и может покинуть российский клуб в зимнее трансферное окно.