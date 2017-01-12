Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28401314/
12 января 2017, 11:17 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболист «Рубина» Дядюн заявил, что пока не восстановился после травмы

Футболист казанского «Рубина» Владимир Дядюн заявил, что продолжает восстанавливаться после травмы и пока не знает, когда вернется в строй.

Нападающий из-за травмы пропустил первую половину сезона.

«В отпуске почти не отдыхал, постоянно занимался восстановлением. Очень соскучился по футболу. Посмотрим, что скажут врачи. Точных сроков восстановления пока нет. Надеюсь, что все будет в порядке», — сказал Дядюн журналистам.

В июле Дядюн оказался в числе футболистов, отстраненных от тренировок основного состава «Рубина». Тренируясь отдельно от главной команды, форвард травмировал мениск. В текущем сезоне Дядюн не сыграл ни в одном матче. В октябре главный тренер казанского клуба Хавьер Грасия заявил, что у него нет информации о сроках восстановления Дядюна, так как у них с футболистом нет прямого контакта.

«По поводу будущего в команде пока новостей нет. Может быть, поеду на первый сбор, но пока без определенностей. С главным тренером Хави Грасией не общался. Я по-испански не говорю, а он русский не осилил», — добавил Дядюн.

Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года