Футболист «Рубина» Дядюн заявил, что пока не восстановился после травмы
Футболист казанского «Рубина» Владимир Дядюн заявил, что продолжает восстанавливаться после травмы и пока не знает, когда вернется в строй.
Нападающий
«В отпуске почти не отдыхал, постоянно занимался восстановлением. Очень соскучился по футболу. Посмотрим, что скажут врачи. Точных сроков восстановления пока нет. Надеюсь, что все будет в порядке», — сказал Дядюн журналистам.
В июле Дядюн оказался в числе футболистов, отстраненных от тренировок основного состава «Рубина». Тренируясь отдельно от главной команды, форвард травмировал мениск. В текущем сезоне Дядюн не сыграл ни в одном матче. В октябре главный тренер казанского клуба Хавьер Грасия заявил, что у него нет информации о сроках восстановления Дядюна, так как у них с футболистом нет прямого контакта.
«По поводу будущего в команде пока новостей нет. Может быть, поеду на первый сбор, но пока без определенностей. С главным тренером Хави Грасией не общался. Я
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