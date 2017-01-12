Футболист «Рубина» Дядюн заявил, что пока не восстановился после травмы

Нападающий из-за травмы пропустил первую половину сезона.

«В отпуске почти не отдыхал, постоянно занимался восстановлением. Очень соскучился по футболу. Посмотрим, что скажут врачи. Точных сроков восстановления пока нет. Надеюсь, что все будет в порядке», — сказал Дядюн журналистам.

В июле Дядюн оказался в числе футболистов, отстраненных от тренировок основного состава «Рубина». Тренируясь отдельно от главной команды, форвард травмировал мениск. В текущем сезоне Дядюн не сыграл ни в одном матче. В октябре главный тренер казанского клуба Хавьер Грасия заявил, что у него нет информации о сроках восстановления Дядюна, так как у них с футболистом нет прямого контакта.