Роберт Евдокимов: Ругаться нельзя, но тогда в Краснодаре я не стерпел

О том, почему нельзя чувствовать себя спокойно; о чем надо попросить Сергея Игнашевича; о связке с Олегом Веретенниковым; и даже о слонах.

«НА СЛОНАХ КАТАТЬСЯ ЗАПРЕТИЛИ»

— Вы отправляетесь на первый сбор, отпуск закончился. Где вы его провели?

— В кругу семьи. С женой на 10 дней слетали в Индию, на Гоа. Это супруга старается выбирать каждый год новую страну для путешествий.

— На Гоа катались на слонах?

— На слонах, кстати, запретили кататься.

— Почему?

— Эксплуатирование слонов теперь запрещено. И катание на них — тоже.

— А если, скажем так, попросить?

— Сказали, можно попросить. Но… Закон есть закон. Так что мы просто съездили на экскурсию. А Новый год уже дома, в Набережных Челнах, отмечали.

«КОПНУТЬ ПОД АМЕРИКАНЦЕВ»

— Вы согласны, что «Оренбург» сейчас — это такой островок безопасности во второй части таблицы?

— Как мы можем чувствовать себя спокойно, если у нас всего 12 очков? Мы третьи с конца.

— Имел в виду больше финансовую ситуацию в клубе, нежели очковую. Потому что в «Томи» совсем беда, в «Анжи» режим экономии…

— Если говорить о финансировании, тут все благополучно. Долгов нет, да и не было никогда, благодаря президенту и гендиректору. Выплачивают все, что обещают. Другой вопрос — у нас нет суперусловий, поэтому не можем пригласить каких-то футболистов.

— Суперусловия — это какие условия?

— Знаем, какие примерно зарплаты у команд второй восьмерки. У нас они ниже.

— Российский футбол в кризисе?

— А хоккей не в кризисе? Недавно прочитал, что, кажется, у 12 команд КХЛ долги. Нельзя говорить только о футболе. Кризис вообще в спорте, в том числе, и из-за допинговых скандалов, и из-за наездов на нас.

— Может, наезды обоснованы?

— Дыма без огня не бывает. Но если копнуть под любую другую страну — американцев, немцев, норвежцев — будет то же самое.

— Кому надо копать под них?

— Наверное, нам, если это интересно. Не может быть, что у нас употребляют допинг, а там все чистые. Такого не может быть!

«НАДО ИГНАШЕВИЧУ В НОГИ ПОКЛОНИТЬСЯ»

— Что стало для вас открытием в премьер-лиге?

— Поняли, что РФПЛ не где-то далеко от нас — все-таки у нас шесть человек еще со второй лиги играет в основе. И неплохо. С другой стороны, без мастеровитых игроков тяжело в премьер-лиге. Если в ФНЛ можно за счет командной игры и самоотдачи вытянуть, здесь индивидуально сильные игроки должны быть. Нам их не хватает. Поэтому и забить долго не могли.

— Сейчас все чаще говорят, что надо свои резервы использовать. У вас есть кто-то?

— Это не отговорки — про свои резервы. У «Локо» появился Миранчук, у «Спартака» — Кутепов. Мы хотим выстроить работу школы. Но сейчас воспитанников, которые могли бы играть в премьер-лиге, у нас нет. Берем вот двух игроков на сборы из «молодежки». Надеюсь, они станут игроками основы «Оренбурга».

— Олег Веретенников продолжает работать с молодежной командой «Оренбурга»?

— Да. На данный момент Веретенников — наше главное приобретение. Я его пригласил, зная характер и отношение к работе. Олег помогает и с «молодежкой», и с основой.

— Связка из 90-х. Сразу вспоминаются мощный «КамАЗ» и энергичный «Ротор».

— Мы с 18 лет знакомы. Я в «КамАЗе» играл, он в Верхней Пышме в армии служил. Познакомились, кажется, в студенческой сборной России.

Сейчас часто говорим вот о чем. Олег становился лучшим бомбардиром чемпионата, а за сборную считанное количество раз сыграл. Мне кажется, сейчас процентов 80 игроков из того «Ротора» играли бы в нынешней сборной России. Ведь теперь можно 10 игр сыграть — и попасть в топ-клуб. Можно не играть за клуб, но вызываться сборную. Сейчас любой российский футболист, проявивший себя в чемпионате, уже считается кандидатом в сборную.

— Что делать?

— Вот говорят, Березуцким и Игнашевичу пора на пенсию. Но лучше защитников я не видел. Так что надо в ноги Игнашевичу всей страной упасть и попросить, чтобы он играл за сборную. В линии обороны большие проблемы.

— Чья работа коллег вам нравится?

— Нравится работа многих тренеров. Интересно как проявит себя Гончаренко в качестве главного тренера ЦСКА, как зимнюю подготовку команд проведут Шалимов, Каррера, Семак, Кирьяков, для которых это первый такой опыт, как у главных тренеров.

«КРАСНОДАР» БЫЛ УДОБЕН ДЛЯ НАС

— Почему у «Оренбурга» с «Краснодаром» получаются результативные игры?

— Думаю, со стороны «Краснодара» была недооценка нашей команды. Соперник хорошо играет в атаке, но стиль игры того, осеннего «Краснодара», с которым мы дважды играли — в кубке и чемпионате — был очень удобен для нас.

— Еще в Краснодаре у вас эмоции бьют через край. То с болельщиком поцапаетесь, то после пресс-конференции журналисту сделаете втык.

— Болельщик тот сидел прямо за спиной, постоянно комментировал мои действия… Я терпел минут 30, потом не выдержал. Бывает. Что касается инцидента после пресс-конференции, не прав, что так себя повел — ругаться матом нельзя.

— Вы пожалели о своих словах в адрес журналиста, назвавшего действия вашей команды цирком?

— О словах не пожалел. Пожалел, что не стерпел после пресс-конференции. Но меня многие поддержали за сказанное на ней. Как и говорил тогда, любая команда на нашем месте поступила бы также (тянула время — Прим. ред.). Перед той игрой нам просто не хватило времени на восстановление после матча с «Зенитом». Тренировались дома на синтетике, играли на натуральном поле, потом перелет. У ребят стало сводить ноги. Планировали два занятия в Краснодаре провести. За два дня до игры и после — на полях академии «Краснодара». Как сказал где-то Галицкий, такая возможность нам была любезно предоставлена. Правда, это стоило 150 тысяч рублей.

— Ну, вы же арендовали эти поля.

— Мы в итоге отказались. Не потому, что дорого, а из-за пробок в Краснодаре. Долго добираться от отеля до полей академии.

«НАДЕЛАЛ МНОГО ОШИБОК»

— От вас досталось даже программе «Свисток», которую вы назвали юмористической. Ведущий программы Владислав Батурин обиделся и сказал, что в игре «Оренбурга» тоже есть юмористические моменты.

— Читал. Я сказал. Батурин ответил. Все нормально. Вам же надо о чем-то писать.

— Да, спасибо за инфоповоды.

— Ну, что мне еще сделать? У меня все не специально выходит. А своего мнения о программе «Свисток» не изменю.

— О людях со свистком — тоже?

— У них тяжелая работа. У тренеров и футболистов всегда свое мнение, у судей — свое.

— Какой результат по итогам чемпионата вас устроит?