Роберт Евдокимов: Ругаться нельзя, но тогда в Краснодаре я не стерпел
Роберт Евдокимов, главный тренер «Оренбурга», который первый сезон выступает в
премьер-лиге, дал интервью корреспонденту «Советского спорта».
О том, почему нельзя чувствовать себя спокойно; о чем надо попросить Сергея Игнашевича; о связке с Олегом Веретенниковым; и даже о слонах.
«НА СЛОНАХ КАТАТЬСЯ ЗАПРЕТИЛИ»
— Вы отправляетесь на первый сбор, отпуск закончился. Где вы его провели?
— В кругу семьи. С женой на 10 дней слетали в Индию, на Гоа. Это супруга старается выбирать каждый год новую страну для путешествий.
— На Гоа катались на слонах?
— На слонах, кстати, запретили кататься.
— Почему?
— Эксплуатирование слонов теперь запрещено. И катание на них — тоже.
— А если, скажем так, попросить?
— Сказали, можно попросить. Но… Закон есть закон. Так что мы просто съездили на экскурсию. А Новый год уже дома, в Набережных Челнах, отмечали.
«КОПНУТЬ ПОД АМЕРИКАНЦЕВ»
— Вы согласны, что «Оренбург» сейчас — это такой островок безопасности во второй части таблицы?
— Как мы можем чувствовать себя спокойно, если у нас всего 12 очков? Мы третьи с конца.
— Имел в виду больше финансовую ситуацию в клубе, нежели очковую. Потому что в «Томи» совсем беда, в «Анжи» режим экономии…
— Если говорить о финансировании, тут все благополучно. Долгов нет, да и не было никогда, благодаря президенту и гендиректору. Выплачивают все, что обещают. Другой вопрос — у нас нет суперусловий, поэтому не можем пригласить
— Суперусловия — это какие условия?
— Знаем, какие примерно зарплаты у команд второй восьмерки. У нас они ниже.
— Российский футбол в кризисе?
— А хоккей не в кризисе? Недавно прочитал, что, кажется, у 12 команд КХЛ долги. Нельзя говорить только о футболе. Кризис вообще в спорте, в том числе, и
— Может, наезды обоснованы?
— Дыма без огня не бывает. Но если копнуть под любую другую страну — американцев, немцев, норвежцев — будет то же самое.
— Кому надо копать под них?
— Наверное, нам, если это интересно. Не может быть, что у нас употребляют допинг, а там все чистые. Такого не может быть!
«НАДО ИГНАШЕВИЧУ В НОГИ ПОКЛОНИТЬСЯ»
— Что стало для вас открытием в
— Поняли, что РФПЛ не
— Сейчас все чаще говорят, что надо свои резервы использовать. У вас есть
— Это не отговорки — про свои резервы. У «Локо» появился Миранчук, у «Спартака» — Кутепов. Мы хотим выстроить работу школы. Но сейчас воспитанников, которые могли бы играть в
— Олег Веретенников продолжает работать с молодежной командой «Оренбурга»?
— Да. На данный момент Веретенников — наше главное приобретение. Я его пригласил, зная характер и отношение к работе. Олег помогает и с «молодежкой», и с основой.
— Связка из 90-х. Сразу вспоминаются мощный «КамАЗ» и энергичный «Ротор».
— Мы с 18 лет знакомы. Я в «КамАЗе» играл, он в Верхней Пышме в армии служил. Познакомились, кажется, в студенческой сборной России.
Сейчас часто говорим вот о чем. Олег становился лучшим бомбардиром чемпионата, а за сборную считанное количество раз сыграл. Мне кажется, сейчас процентов 80 игроков из того «Ротора» играли бы в нынешней сборной России. Ведь теперь можно 10 игр сыграть — и попасть в
— Что делать?
— Вот говорят, Березуцким и Игнашевичу пора на пенсию. Но лучше защитников я не видел. Так что надо в ноги Игнашевичу всей страной упасть и попросить, чтобы он играл за сборную. В линии обороны большие проблемы.
— Чья работа коллег вам нравится?
— Нравится работа многих тренеров. Интересно как проявит себя Гончаренко в качестве главного тренера ЦСКА, как зимнюю подготовку команд проведут Шалимов, Каррера, Семак, Кирьяков, для которых это первый такой опыт, как у главных тренеров.
«КРАСНОДАР» БЫЛ УДОБЕН ДЛЯ НАС
— Почему у «Оренбурга» с «Краснодаром» получаются результативные игры?
— Думаю, со стороны «Краснодара» была недооценка нашей команды. Соперник хорошо играет в атаке, но стиль игры того, осеннего «Краснодара», с которым мы дважды играли — в кубке и чемпионате — был очень удобен для нас.
— Еще в Краснодаре у вас эмоции бьют через край. То с болельщиком поцапаетесь, то после
— Болельщик тот сидел прямо за спиной, постоянно комментировал мои действия… Я терпел минут 30, потом не выдержал. Бывает. Что касается инцидента после
— Вы пожалели о своих словах в адрес журналиста, назвавшего действия вашей команды цирком?
— О словах не пожалел. Пожалел, что не стерпел после
— Ну, вы же арендовали эти поля.
— Мы в итоге отказались. Не потому, что дорого, а
«НАДЕЛАЛ МНОГО ОШИБОК»
— От вас досталось даже программе «Свисток», которую вы назвали юмористической. Ведущий программы Владислав Батурин обиделся и сказал, что в игре «Оренбурга» тоже есть юмористические моменты.
— Читал. Я сказал. Батурин ответил. Все нормально. Вам же надо о
— Да, спасибо за инфоповоды.
— Ну, что мне еще сделать? У меня все не специально выходит. А своего мнения о программе «Свисток» не изменю.
— О людях со свистком — тоже?
— У них тяжелая работа. У тренеров и футболистов всегда свое мнение, у судей — свое.
— Какой результат по итогам чемпионата вас устроит?
— Устроит место, которое позволит сохранить место в
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