ФК «Арсенал» подпишет контракты с Комбаровым и Габуловым в четверг

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Габулов находится без клуба после того, как по окончании прошлого сезона истек его контракт с московским «Динамо». Комбаров в январе вместе с группой игроков «Томи» покинул команду из-за финансовых проблем клуба. В среду оба игрока прошли медосмотр в «Арсенале».

«Сегодня я вылетаю на сборы с Турцию и вечером, если все будет хорошо, должны подписать контракты с Комбаровым и Габуловым. Также планируется (подписать) еще пару новичков, но фамилии пока раскрывать не буду», — сказал Балашов.

Первый тренировочный сбор «Арсенала» пройдет в Турции с 12 по 24 января. В его рамках команда проведет товарищеские матчи с болгарским «Лудогорцем» (19 января) и казахстанским «Шахтером» (23 января). В турнирной таблице чемпионата России команда занимает предпоследнее, 15-е место, набрав после 17 туров 12 очков.