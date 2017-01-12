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12 января 2017, 10:43 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Тарас Бурлак: Я точно остаюсь в «Рубине»

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак заявил, что точно останется в казанском клубе.

Также он рассказал о начале подготовки ко второй части сезона.

— Хорошо отдохнул, — сказал Бурлак. — Сначала две недели был в Таиланде, потом поехал к родителям в Москву.

— Показалось, что к концу первой части сезона команда поймала игру. Эта длинная пауза сейчас не на руку?

— Сложно сказать, только время покажет. Но мы действительно стали играть лучше. Дай бог, чтобы после сборов прибавили еще. Соскучились и хочется тренироваться. Правда к мячами не притрагивались, задания были только в тренажерном зале и на беговой дорожке. Поэтому, думаю, что первое время придется повоевать с мячом.

— В трансферной окно ходит много слухов…

— Я точно остаюсь в команде.

— Семин не звонил?

— Мне вообще никто не звонил за месяц. Только ребята. (Артур ЕНИКЕЕВ).

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