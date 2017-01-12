Тарас Бурлак: Я точно остаюсь в «Рубине»
Защитник «Рубина» Тарас Бурлак заявил, что точно останется в казанском клубе.
Также он рассказал о начале подготовки ко второй части сезона.
— Хорошо отдохнул, — сказал Бурлак. — Сначала две недели был в Таиланде, потом поехал к родителям в Москву.
— Показалось, что к концу первой части сезона команда поймала игру. Эта длинная пауза сейчас не на руку?
— Сложно сказать, только время покажет. Но мы действительно стали играть лучше. Дай бог, чтобы после сборов прибавили еще. Соскучились и хочется тренироваться. Правда к мячами не притрагивались, задания были только в тренажерном зале и на беговой дорожке. Поэтому, думаю, что первое время придется повоевать с мячом.
— В трансферной окно ходит много слухов…
— Я точно остаюсь в команде.
— Семин не звонил?
— Мне вообще никто не звонил за месяц. Только ребята. (Артур ЕНИКЕЕВ).
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