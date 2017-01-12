«В тюрьме я плакал как ребёнок». Почему Эменике рвётся в РФПЛ

Кто в РФПЛ заинтересован в Эменике

В конце декабря появилась новость о желании «Спартака» вернуть форварда Эменике.



Сообщалось, что красно-белые могут взять футболиста в аренду бесплатно. Вскоре появилась информация о том, что «Локомотив» попробует его перехватить. Теперь же сообщается, что к приобретению нигерийца близок «Рубин»..



Во всех трёх случаях источником были турецкие издания. Тяжело утверждать, насколько новости достоверны, но выглядит ситуация весьма правдоподобно. Особенно учитывая, что «Спартак» и «Локо» этой зимой больше всего заинтересованы именно в выдвинутом вперёд форварде. Если у «Спартака» ещё есть варианты, то у «Локомотива» вообще беда. Она была ещё по ходу сезона, а теперь «железнодорожники» избавляются и от Шкулетича.



Что касается «Рубина», то сейчас команда при деньгах. Пока у большинства клубов РФПЛ кризис, казанцы готовы тратиться. И, видимо, не только на Алексея Миранчука из «Локо». Даже не хочется загадывать, где при таком обилии вариантов окажется Эменике. Ясно одно: из Турции он хочет сбежать. И это отдельная история. Для темнокожего нападающего самое яркое воспоминание о Турции — четыре дня в стамбульской тюрьме. Там он оказался из-за подозрений в связи с договорными матчами в составе «Карабюкспора». Расследование проходило в 2011 году.



«Ко мне относились как к самому настоящему преступнику, — вспоминает Эменике в интервью The Nation. — Для меня это было странно, поэтому я плакал словно ребёнок. Мне даже пришлось записаться на консультации, потому что мне было тяжело сосредоточиться. О том, чтобы остаться в “Фенербахче”, не могло быть и речи. Это был плохой и злой опыт. Когда я получил предложения от “Спартака”, то я уцепился за эту возможность. Речь шла не о деньгах или страсти, а о моей жизни и счастье. В аэропорту турецкие фанаты говорили, как я нужен “Фенербахче”, но я уже решил оставить Стамбул позади».



В «Спартаке» Эменике здорово себя зарекомендовал. Особенно в матчах с «Локомотивом». В октябре красно-белые выиграли со счётом 3:0, а в ноябре — 2:0.

Все пять мячей на счету нигерийца. А ведь тогда у команды Карпина была чумовая конкуренция впереди: Эменике, Дзюба, Веллитон, Ари. Несмотря на все злоключения в Турции, форвард всё-таки вернулся в эту страну. В тот самый «Фенербахче», который оставил позади. «Спартак» заработал на продаже Эменике 13 млн евро. В свой первый же сезон нападающий стал чемпионом и отметился 12 голами. Затем что-то снова пошло не так — всего 4 гола в 27 матчах. В результате в сезоне-2015/16 нападающий странствовал по арендам. Сначала эмиратский «Аль-Айн» (11 матчей, 7 голов), затем английский «Вест Хэм» (13 матчей, 0 голов).



В этом сезоне на счету Эменике 10 матчей и 3 гола за «Фенербахче», но это не главное. Форвард попал в немилость к главному тренеру Дику Адвокату. Голландец отстранил от тренировок нигерийца и своего соотечественника Грегори ван дер Вила.



«Вы знаете, что в каждом клубе есть некоторые правила, которые нужно соблюдать. Они действуют для всех сотрудников: игроков, тренерского штаба, других сотрудников клуба. Каждый человек должен подчиняться этим правилам. Но они думали, что могут продолжать жить по своим правилам. Мне это не нравится», — цитирует Адвоката сайт «Фенербахче».

Вот что ответил Эменике: «Я в «Фенербахче» будто заключённый. Я всегда полностью отдаю себя своим командам. Так было и в «Спартаке», и в «Вест Хэме», и в «Аль-Айне». Почему все грехи сваливают на меня? Я не могу найти ответы на эти вопросы. При всём уважении, я не заслуживаю того, что получаю взамен», — цитируют нигерийца турецкие СМИ.



А вот мнение одного из самых влиятельных турецких спортивных журналистов Ахмета Эрканлара из газеты Hürriyet. Он ёмко объяснил «Чемпионату», чем нападающий разгневал тренера:



«Привычки и высокомерие Эменике вывели Адвоката из себя. В игровом плане Эменике остаётся таким же мощным и быстрым, но техника не то чтобы отличная. Футболист был переведён в молодёжную команду и до сих пор там тренируется».



Именно после того конфликта начали появляться новости о переходе Эменике в «Спартак"/"Локо"/ «Рубин». Говорили, что нападающий бежит из страны, в которой происходят теракты. На самом же деле причина не в этом. У него и так достаточно поводов, чтобы вернуться в РФПЛ.