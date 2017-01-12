Владимир Габулов и Кирилл Комбаров отправились на сбор «Арсенала»

Уже сегодня вечером в Белеке «канониры» проведут под руководством Сергея Кирьякова первую тренировку. Сбор продлится до 24 января, «Арсенал» проведет за это время два товарищеских матча — против «Лудогорца» и карагандинского «Шахтера».

В составе туляков в Турцию отправились два новичка — голкипер Владимир Габулов (контракт с ним пока не подписан) и защитник Кирилл Комбаров. В ближайшие дни в команде ожидаются еще новые игроки. (Филипп ПАПЕНКОВ).