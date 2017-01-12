Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28400218/
12 января 2017, 10:27 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Владимир Габулов и Кирилл Комбаров отправились на сбор «Арсенала»

«Арсенал» вылетел из московского аэропорта «Домодедово» на первый сбор в Турцию.

Уже сегодня вечером в Белеке «канониры» проведут под руководством Сергея Кирьякова первую тренировку. Сбор продлится до 24 января, «Арсенал» проведет за это время два товарищеских матча — против «Лудогорца» и карагандинского «Шахтера».

В составе туляков в Турцию отправились два новичка — голкипер Владимир Габулов (контракт с ним пока не подписан) и защитник Кирилл Комбаров. В ближайшие дни в команде ожидаются еще новые игроки. (Филипп ПАПЕНКОВ).

Арсенал Т
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
10 января

"Спартак" готовит супертрансфер

Новость, которая вызовет бурю

"Наш футбол скоро рухнет"