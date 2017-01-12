Мищенко вернулся в «Амкар» после аренды в «Ильичёвце»

В команду возвратился из аренды в «Ильичёвце» полузащитник Олег Мищенко, срок контракта которого с пермяками рассчитан до 2018 года.



Как сообщает пресс-служба пермского клуба, также к сборам с основной командой присоединятся игроки молодёжного состава: Николай Тарасов, Вадим Чухланцев, Антон Гооге, Василий Алейников, Иван Беликов (последние двое находятся в арендах, соответственно, в ФК «Псков-747» и ФК «Афипс» (Краснодарский край), достигнуты договорённости об их участии в тренировочном сборе «Амкара»).



Таким образом, состав «Амкара» на первом сборе будет выглядеть следующим образом:



вратари: Дмитрий Хомич, Александр Будаков;



защитники: Николай Зайцев, Секу Конде, Иван Черенчиков, Петар Занев, Александр Милькович, Николай Тарасов, Брайн Идову;



полузащитники: Фегор Огуде, Януш Гол, Бранко Йовичич, Роланд Гиголаев, Давид Хурцидзе, Алихан Шаваев, Павел Комолов, Олег Мищенко, Сергей Баланович, Василий Алейников, Иван Беликов;



нападающие: Дарко Бодул, Чума Анене, Антон Шиндер, Михаил Костюков, Александр Салугин, Станислав Прокофьев, Вадим Чухланцев, Антон Гооге.



Алихан Шаваев, продолжающий залечивать травму, полученную в матче со «Спартаком», будет тренироваться по индивидуальному плану. Во время сбора ожидается приезд в Белек нескольких потенциальных новичков.