«Краснодар» подписал контракт с полузащитником Овсепяном до 2021 года

С 2014 года он играл за новосибирскую «Сибирь-2» в зоне «Восток» второго российского дивизиона, а перед началом нынешнего сезона был заявлен за главную команду «Сибири» и провёл в её рядах 11 матчей, в которых забитыми мячами не отметился.



В настоящее время «Краснодар» и «Сибирь» достигли договорённости о трансфере Овсепяна в ряды «горожан». Футболист прошёл медицинское обследование, после чего с ним был подписан контракт, срок которого истекает в конце декабря 2021 года.



«В ближайшее время Овсепян начнёт тренироваться в составе “Краснодара-2”, однако велика вероятность того, что наставник главной команды Игорь Шалимов возьмёт молодого футболиста на второй сбор, который пройдёт в Испании с 29 января по 10 февраля», — сообщает пресс-служба «быков».