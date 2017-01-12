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12 января 2017, 9:54 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Спартак» обошел ЦСКА по стоимости игроков

О том, кто сколько стоит, мы писали ровно месяц назад. Прошло всего ничего, а изменения — исторические! Расскажу о самом-самом.

О том кто сколько стоит мы писали ровно месяц назад. Прошло всего ничего а изменения исторические! Увеличить
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У «Спартака» лучшая динамика

Состав «Спартака» подорожал на 7,7 миллионов евро, и это лучшая динамика за месяц. Почти все остальные в цене упали. Антирекордсменом стал «Зенит» — продав Витселя, он потерял 25 млн. И это несмотря на пять приобретений.

Но не только движуха на рынке отразилась на стоимости составов. Transfermarkt обновил данные, прикрепив к игрокам новые ценники. Из десятки самых дорогостоящих футболистов по итогам прошлого месяца подорожали только спартаковцы: Промес — плюс 3 млн, Фернандо — плюс 1. Почти все лучшие игроки ЦСКА и «Зенита» подешевели.

Впервые за 11 лет «Спартак» обошел ЦСКА по трансферной стоимости игроков. Последний раз такое было в 2006-м. Тогда красно-белые также были вторыми, уступив только «Динамо».

Промес и Азмун

Футболист «Спартака» — самый дорогостоящий в премьер-лиге. Не буду рыться в архивах, чтобы выяснить, когда такое было в последний раз. Да и возможности такой чисто технически нет. Предположу, что со времен Кавенаги. Промес оценивается в 18 млн и опережает ближайшего преследователя на 3.

Отдельного внимания заслуживает Азмун. Вот какой вес имеют голы в ворота «Баварии» и «Атлетико». Хотя, конечно, не только это взвинтило цену на иранского нападающего. Он в целом проводит отличный сезон. Плюс возраст. Плюс интерес из Англии. Да полно факторов. Дороже игрока в «Ростове» не было.

Падение продолжается

За месяц премьер-лига «похудела» еще почти на 80 млн. Какая-то активность на рынке, безусловно, наблюдается. На внутреннем рынке. По-прежнему очень мало ввозим. Зато экспорт продолжает работать. Прибавьте сюда отрицательную динамику стоимости многих дорогих игроков. Как видно в таблице выше, подешевели Акинфеев, Шатов, Дзагоев и Вернблум.

Да что и говорить, если «Зенит» занимает первое место с показателем 102 млн. Три года назад он был бы только восьмым. Вот так нищает российская премьер-лига. Даже не набирается десяти игроков стоимостью 10 млн. В «Зените» такой остался один (Шатов), впервые за много-много лет. А «Томь» скоро вообще уйдет в минус.

Трансферная форточка захлопнется — подведем итоги.

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