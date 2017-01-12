«Спартак» обошел ЦСКА по стоимости игроков
О том, кто сколько стоит, мы писали ровно месяц назад. Прошло всего ничего, а изменения — исторические! Расскажу о
самом-самом.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
У «Спартака» лучшая динамика
Состав «Спартака» подорожал на 7,7 миллионов евро, и это лучшая динамика за месяц. Почти все остальные в цене упали. Антирекордсменом стал «Зенит» — продав Витселя, он потерял 25 млн. И это несмотря на пять приобретений.
Но не только движуха на рынке отразилась на стоимости составов. Transfermarkt обновил данные, прикрепив к игрокам новые ценники. Из десятки самых дорогостоящих футболистов по итогам прошлого месяца подорожали только спартаковцы: Промес — плюс 3 млн, Фернандо — плюс 1. Почти все лучшие игроки ЦСКА и «Зенита» подешевели.
Впервые за 11 лет «Спартак» обошел ЦСКА по трансферной стоимости игроков. Последний раз такое было в 2006-м. Тогда
Промес и Азмун
Футболист «Спартака» — самый дорогостоящий в
Отдельного внимания заслуживает Азмун. Вот какой вес имеют голы в ворота «Баварии» и «Атлетико». Хотя, конечно, не только это взвинтило цену на иранского нападающего. Он в целом проводит отличный сезон. Плюс возраст. Плюс интерес из Англии. Да полно факторов. Дороже игрока в «Ростове» не было.
Падение продолжается
За месяц
Да что и говорить, если «Зенит» занимает первое место с показателем 102 млн. Три года назад он был бы только восьмым. Вот так нищает российская
Трансферная форточка захлопнется — подведем итоги.
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