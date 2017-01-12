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12 января 2017, 9:50 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Селюк: Готов протянуть «Томи» руку помощи

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил готовность помочь «Томи», столкнувшейся с серьёзными финансовыми проблемами.

«Я готов протянуть “Томи” руку помощи и дать томичам бесплатно шесть молодых иностранцев в возрасте до 21 года. От “Томи” требуется только обеспечение проживания и питания.

На данный момент обречённость томского клуба не вызывает сомнений, но я даю гарантию, что после этого “Томь” будет играть не хуже и даже лучше, чем играла до зимнего периода, а по окончании сезона многие клубы будут готовы с удовольствием подписать этих футболистов.

Таким образом на примере “Томи” можно показать путь развития бюджетных клубов», — рассказал Селюк «Чемпионату».

После 17 туров «Томь» занимает последнее место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе лишь 9 очков. В конце декабря генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв заявил, что у клуба уже нет задачи остаться в РФПЛ.

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