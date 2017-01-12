Селюк: Готов протянуть «Томи» руку помощи

«Я готов протянуть “Томи” руку помощи и дать томичам бесплатно шесть молодых иностранцев в возрасте до 21 года. От “Томи” требуется только обеспечение проживания и питания.



На данный момент обречённость томского клуба не вызывает сомнений, но я даю гарантию, что после этого “Томь” будет играть не хуже и даже лучше, чем играла до зимнего периода, а по окончании сезона многие клубы будут готовы с удовольствием подписать этих футболистов.



Таким образом на примере “Томи” можно показать путь развития бюджетных клубов», — рассказал Селюк «Чемпионату».



После 17 туров «Томь» занимает последнее место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе лишь 9 очков. В конце декабря генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв заявил, что у клуба уже нет задачи остаться в РФПЛ.