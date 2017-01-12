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12 января 2017, 8:32 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

СМИ: Луис Адриано пройдет медобследование для «Спартака» в Германии

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Бразильский нападающий итальянского «Милана» Луис Адриано пройдет медицинское обследование для «Спартака» в Германии. Об этом сообщает журналист Sky Italy Джанлука ди Марцио на своем официальном сайте.

Отмечается, что бразилец в среду прилетел в Милан, откуда в четверг он отправится в Германию для прохождения медобследования.

Ранее сообщалось, что футболист вылетел в Москву, чтобы пройти аналогичное обследование.

Луис Адриано выступает за «Милан» с 2015 года, в текущем сезоне он провел за клуб семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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