СМИ: Луис Адриано пройдет медобследование для «Спартака» в Германии
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Бразильский нападающий итальянского «Милана» Луис Адриано пройдет медицинское обследование для «Спартака» в Германии. Об этом сообщает журналист Sky Italy Джанлука ди Марцио на своем официальном сайте.
Отмечается, что бразилец в среду прилетел в Милан, откуда в четверг он отправится в Германию для прохождения медобследования.
Ранее сообщалось, что футболист вылетел в Москву, чтобы пройти аналогичное обследование.
Луис Адриано выступает за «Милан» с 2015 года, в текущем сезоне он провел за клуб семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.
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