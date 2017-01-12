СМИ: Луис Адриано пройдет медобследование для «Спартака» в Германии

Отмечается, что бразилец в среду прилетел в Милан, откуда в четверг он отправится в Германию для прохождения медобследования.

Ранее сообщалось, что футболист вылетел в Москву, чтобы пройти аналогичное обследование.

Луис Адриано выступает за «Милан» с 2015 года, в текущем сезоне он провел за клуб семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.