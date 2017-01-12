УЕФА: Средний возраст футболистов РФПЛ является самым высоким в Европе

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«Самые “возрастные” лиги — это чемпионаты России и Турции, где средний возраст игроков составляет 27,1 года. Чуть ниже возраст игроков в чемпионатах Англии, Испании и Италии (26,9). Лиги Франции (26,0) и Германии (25,4) еще “моложе”. Самая “молодая” лига Европы — второй по силе дивизион Нидерландов (23,1)», — говорится в отчете.

По данным УЕФА, в мире всего три лиги, где средний возраст игроков выше, чем в России — Катар (27,2), Филиппины (27,3) и Таиланд (27,5). Аналогичный показатель среднего возраста футболистов у Мексики — 27,1.