УЕФА: Средний возраст футболистов РФПЛ является самым высоким в Европе
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Средний возраст игроков Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) и Суперлиги Турции является самым высоким среди всех европейских клубных чемпионатов. Такие данные представлены в годовом отчете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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«Самые “возрастные” лиги — это чемпионаты России и Турции, где средний возраст игроков составляет 27,1 года. Чуть ниже возраст игроков в чемпионатах Англии, Испании и Италии (26,9). Лиги Франции (26,0) и Германии (25,4) еще “моложе”. Самая “молодая” лига Европы — второй по силе дивизион Нидерландов (23,1)», — говорится в отчете.
По данным УЕФА, в мире всего три лиги, где средний возраст игроков выше, чем в России — Катар (27,2), Филиппины (27,3) и Таиланд (27,5). Аналогичный показатель среднего возраста футболистов у Мексики — 27,1.
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